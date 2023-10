A Debreceni Egyetem nagyszerű első félidei teljesítményének köszönhetően komoly előnyt épített ki, melyet kiváló csapatjátékkal sikerült is végig vinnie, kijavítva ezzel a nyitó fordulóban elszenvedett nem várt nagyarányú vereséget – olvasható a klubhonlapon.

A rosszul sikerült szezonnyitót követően újra hazai környezetben léphetett pályára a DEAC kosárlabdacsapata a bajnokság 2. fordulójában, az ellenfél az idényt a Sopron legyőzésével indító Kecskemét együttese volt.

Andjelko Mandics nem változtatott kezdő ötösén, ám a csapat a múlt heti összecsapással ellentétben ezúttal nem ragadt be a rajtnál, s bár a védelem nem zárt túl jól, Edwin, Mócsán és Williamson kosaraival tartotta ellenfelével a lépést a DEAC.

A negyed második felében ritmust váltottak a fehér-feketék, Mócsán második hármasával átvették a vezetést, majd Buljevics is elkezdte a szezont, idénybeli első kosara után nem sokkal megszerezte a másodikat is, így Forray Gábor kénytelen volt időt kérni (20-13). A játékrész utolsó perceiben ugyan zárkózott a KTE, de hogy ne tudjanak közelebb kerülni, arról Ságodi Róbert gondoskodott egy triplával, így 25-17-el zárult az első tíz perc.

Jól jött a nagyszünet

A tehetséges irányító a második etap elején is aktív volt, egy kecskeméti büntetőre egy ziccerrel válaszolt, ráadásul Mócsán középtávolija után a Buckles-Drenovac duó is betalált, így már tetemes előnyben voltak a hajdúságiak (34-20). Hiába kérték ki második idejüket is a vendégek, elképesztő sebességgel játszott a DEAC, Edwin hárompontosa után Buckles szaladt végig egy szerzett labdával (39-20).

A folytatásban feljavult a hírös városiak játéka, stabilizálták hátsó alakzatukat, támadásban pedig rendre megtalálták az üres embert. A félidő utolsó momentumai is a vendégeké voltak, Bouges triplájával 11-re olvadt a debreceni fór, a kissé megtorpanó házigazdának egyértelműen jól jött a nagyszünet.

Fizikális játék folyt

A térfélcsere után hamar tízen belülre került a Kecskemét, Drenovac betörésére Sinik egy hármassal, Karahozics pedig egy zsákolással válaszolt (49-41). A DEAC kiscsatára gondoskodott róla, hogy nagyon ne tudjanak lendületbe jönni a vendégek, agilis és ponterős játékának köszönhetően újra kétszámjegyűre hízott a differencia, Buljevics zsákolásával pedig összességében egy 8-0-s futást produkáltak (57-41). A negyed végén Williamson távolijára Tóth és Wittman válaszolt kintről, de hiába nyerte meg így egy ponttal a felvonást a KTE, az utolsó tíz percre így is tíz egységnyi debreceni vezetéssel vághattak neki a felek.

A záró negyed Lawrence zsákolásával indult, melyre Nuwirth válaszolt egy dudaszós kosárral. Elképesztően fizikális játék folyt a pályán, melyből a vendégek jöttek ki jobban, hat perccel a vége előtt Lawrence ziccerével rég nem látott közelségbe kerültek (66-60). Szorított védekezésén a DEAC, Edwin után Drenovac is óriási blokkot mutatott be, utóbbi kosaraival pedig újra tíz volt közte. Nem adta fel a Kecskemét, Ivkovics és Wittmann triplájával ismét közelebb kerültek, de Buckles és Edwin egy-egy középtávolival ezt a rohamot is visszaverte (74-66).

A hátralévő két percben is mindent megtettett a felzárkózásért Forray-csapat, de a DEAC-ból mindig volt valaki, aki egy kosárral válaszolni tudott, így öt pontnál nem tudtak közelebb kerülni. A vége 79-71 arányú hazai győzelem lett, az Oláh Gábor utcai publikum pedig vastapssal jutalmazta csapatát, amely ha nehezen is, de végül felállt az első fordulóban kapott váratlan pofont követően.