Három vesztes mérkőzés után legutóbb már szétlövéssel győzött a DEAC a jégkorong Erste Liga alapszakaszában, a csíkszeredaiak itták meg ennek a levét. Pénteken este a repülőrajtot vett UTE érkezett a cívisvárosba, s bár sokáig egyenlő volt az állás, végül pont nélkül maradt a fekete-fehér alakulat – írja az egyetemi klub hivatalos oldala.

Viszonylag keveset állt a játék az első harmadban, ennek ellenére túl sok helyzet nem akadt a találkozó elején. A debreceniek kétszer veszélyeztették igazán az lilák kapuját, ám egyszer sem sikerült betalálniuk.

Nem utalt arra sok jel, hogy megszerezhetik a vezetést a vendégek, azonban bő tizenöt perce tartott a találkozó, amikor betalált az Újpest.

Pokornyi tűzte rá távolról, és a korong utat talált a bal sarokba. Életerős löket volt, nem lehetett védeni. Mivel a hajdúsági alakulatnak nem volt erre válasza, a vendégek vezetésével zárult az első húsz perc, ugyanakkor mégis kiegyenlített volt a mérkőzés.

A második harmad elején rögtön kapuvasat lőttek a hajdúságiak, majd Rajnának kellett nagyot védenie. Voltak helyzetek mindkét oldalon, Hetényi Zoltánt ugyanúgy megdolgoztatták, mint kollégáját, ám a meccs ezen része az egyetemistákról szólt inkább. Hátrányban sem esett össze a DEAC, a játékrész első felének a végén simán kivédekezte a fővárosiak rohamait, s kiváló támadásokat is vezetett. Csak az a fránya egyenlítő gól nem akart megszületni. A játékrész vége felé ismét kapuvasat talált a korong, ezt követően pedig Novotny egyedül tört kapura, de elhibázott lövését megúszták az újpestiek, majd 6:21-nél Bucskin hagyott ki egy óriási ziccert.

Nem sokkal később egyenlített a DEAC: Mihalik ágyúzása kijött a kapusról, érkezett Molnár Dávid és közelről bevágta a kapuba a játékszert.

3:43-nál Hetényi védett óriásit, kellett a debreceni kapus teljesítménye is ahhoz, hogy ne lőjön újabb gólt az UTE, de Bucskin lövésénél sem kellett sok, hogy hazai vezetéssel záruljon a játékrész.

Megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek

A harmadik etap elején is kimaradt egy hazai helyzet, Vasziljev üthetett volna gólt emberelőnyben. A kezdés után pár perccel Bucskin lőtt kétszer is kapura, majd Jakabfy Csongor lökete nem talált célt, megúszták az újabb emberhátrányukat a vendégek. A folytatásban Rivera a percei következtek, egymás után kétszer is lőtt, ezek sem mentek be.

A meccs ezen időszakában az Újpestnek momentumai sem nagyon akadtak.

Fokozta a nyomást a Debrecen, Rétfalvi is helyzetbe került, azonban nem tudott túljárni Rajna eszén. Nem lehet elhallgatni, hogy Hetényit is játékban tartották a lila-fehérek, nyolc perccel a harmad vége előtt neki is bravúrral kellett védenie. Másodpercekkel később Pokornyi lőtt távolról, újfent vezetett az UTE. Kiss Patrik tört kapura, Hetényi nagyot védett, de a házigazdáktól két embert is kiállítottak. Nem állt jól a DEAC, ennek következtében bekotorták a harmadik találatukat is a vendégek: Silfver ütött gólt közelről. Ezzel a budapestiek eldöntötték a találkozót.