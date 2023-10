Idegenbeli találkozó várt az egyetemistákra a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában: Urbin Péter együttese a Diósgyőr második gárdájával csapott össze vasárnap délelőtt 11 órától – írta a deac.hu.

Nem sokat teketóriáztak a vendégek, már az első percben megszerezték a vezetést, a meccs hőse, a húszéves Papp G. Benedek köszönt be. Arra lehetett számítani, hogy a DVTK II nyomás alá helyezi a debreceni kaput, ám ez alig-alig valósult meg, ugyanis a DEAC továbbra is veszélyesen focizott. A 12. percben Papp G. lövése még lepattant a védőről, ám nem sokkal később Lakatos Benjámin már nem hibázott, szöglet után volt eredményes. Még fel sem ocsúdhattak a sokkból a hazaiak, amikor Arjun Wente jobbal kilőtte a jobb alsó, hosszú sarkot. Meglehetősen simának tűnt innen a mérkőzés. Hogy ne dőlhessen hátra a DEAC, arról egy hazai oladlon befújt és belőtt tizenegyes gondoskodott a 21. percben. Pár minutummal később Sándor Tamás sérült meg, helyére Kónya Márk állt be. Továbbra is uralta a találkozót a Debrecen, és a félidő lefújása előtt nem sokkal közelről ismét Papp G. Bendek volt eredményes.

Rutinosan lehozták

A második játékrész jóval eseménytelenebb volt, gól például nem esett, de helyzetek sem nagyon akadtak. A DEAC-nak megfelelt az mérkőzés állása, a miskolciak pedig nem tudtak mit kezdeni a stabil lábakon álló debreceni védelemmel. Az 54. percben egy életerős diósgyőri fejes ment a kapunk mellé, majd Bacsa lőtt jócskán fölé, Tóth Dánielnek a kezét sem kellett felemelnie. Ezt követően Papp G. Benedek szabadrúgását vágták ki a kapu torkából a házigazdák. Ahogy teltek a percek, többször is cserélt Urbin Péter, s végül csapata simán megszerezte a három pontot Diósgyőrben. – Jól indult számunkra a mérkőzés, rögtön az elején, az első helyzetünkből megszereztük a vezetést, ez megadta az alaphangot. Elégedett voltam az első félidőben nyújtott teljesítményünkkel, bár a büntetőt sajnálom, azt egy fegyelmezetlenség okozta. A második negyvenöt percet tekintve van némi hiányérzetem, azt hittem, hogy a több terület majd több lehetőséget nyújt számunkra, bár így is volt egy-két helyzetünk. A lényeg, hogy nyertünk, a múlt heti vereségünk után ez nagyon fontos volt – nyilatkozta Urbin Péter.

A tények: