Incze Éva Viktória, a DEAC dartsosa idén először vett részt a Soft Egyéni Nemzeti Bajnokságon. Négy játéknapon 8 fordulót játszottak a dartsosok, így egy alkalommal 22 mérkőzés várt a versenyzőkre. Két játéknemet alkalmazott a Magyar Darts Szövetség, így 501DO-ban, és cricketben versenyeztek egymás ellen a résztvevők. A fekete-fehér mezesek játékosa 88 mérkőzéséből 55 győzelmet aratott, 33 alkalommal alulmaradt, így az összetett 4. helyén végzett.

A debreceni sportoló a klub honlapjának értékelte a 2023-mas eredményeit, válogatottságát, negyedik helyét. – Először vettem részt a bajnokságban, ezért nem volt egyszerű belerázódni a sorozatos terhelésbe. Rengeteg mérkőzést kellett lejátszani egy nap, voltak nagyon jó momentumok, azonban fájó vereségek is. Hozzá kellett szoknom, hogy minden meccsre ugyanolyan koncentráltan kell odaállni, nem fér bele egyetlen vereség sem, ha jó eredményt szeretnék elérni. Időközben megszerettem a cricket versenyszámot, amit steel kategóriában nem szoktunk játszani. Megértettem a lényegét, ezáltal stabilabb szektorbiztonságot szereztem, így meccsről meccsre jobb játékot tudtam nyújtani. A versenyév közepén az a megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem a Soft Európa-bajnokságon, Benidormban. A címeres mezben, Spanyolországban rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, célom az, hogy jövőre is válogatott-meghívót kapjak és még jobb eredményeket érjek el, ennek érdekében mindent meg is fogok tenni. Ha év elején tudom, hogy a teljesítményem a magyar bajnokságban a negyedik helyre lesz elég, elégedett lettem volna, viszont van bennem némi hiányérzet. Úgy gondolom, a tanuló évem szempontjából jó eredményt értem el, és jövőre bízom benne, hogy stabilabb játékkal, koncentráltabban, fel tudok érni a dobogóra – fogalmazott a DEAC dartosa.