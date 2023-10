2023 a sport éve a Hajdúság-széli kisvárosban, ennek jegyében újabb nagyszabású rendezvényt hoztak tető alá: a helyi sportpályán csapott össze a hazaiak „megye kettes” labdarúgócsapata a Vasas öregfiúk együttesével október 8-án, vasárnap. A derbit több hónapos egyeztetés előzte meg, futball berkekben nehéz összehozni egy olyan hétvégét, amikor az aktív játékosok és edzők is ráérnek egy ilyen szabad programra.

A találkozó előtti időjárás nem volt túl kegyes, hiszen a Csilla Fitness SE mazsorettesei esőben, szélben vezették fel a mérkőzést, amiből még jutott a debreceni Keresztesi Róbert freestyle rekordernek is, még nehezebbé téve a labdás kunsztok kivitelezését, de így is tapsra ragadtatta mindkét – a szünetben is látható – produkció a lelátó népét.

Finn bajnok és válogatott játékos a vendégek keretében

Főműsorszámként kétszer 35 percre a focistáké volt a pálya. A Vasas öregfiúk csapatában egykori NB I.-es játékosok, köztük hajdani válogatottak is ellátogattak Nádudvarra. Betegségek és egyéb elfoglaltságok miatt megtizedelve érkeztek az angyalföldi legények. Kapujukat az ötszörös finn bajnok Babócsy András védte. Előtte a 21-szeres magyar válogatott Mónos Tamás, Nahóczky Attila, Erdész Ferenc, Bábik Tibor, valamint a 18-szoros felnőtt, hétszeres ifjúsági és háromszoros olimpiai válogatott Mészöly Géza alkotta együttesük gerincét. Őket segítette ki ezen a napon: Plókai Mihály, Murzsa Erik, Kovács Gábor, Szabó Tamás, Balás Viktor és Silye Gábor.

A szervező és egyben csapatvezető Gere Csaba irányította nádudvari gárda tagjai voltak: Rásó Péter, Puskás Richárd, Ludman Sándor, Székely Zoltán, Tóth Sándor, Nagy Gábor, Nagy Patrik, Kovács László, Szathmári Zoltán, Bodnár Norbert, Csecsődi Dániel, Nagy Róbert, Szatmári Sándor, Koncsek Gergő, Kocsis Gergő.

Nádudvari utánpótlás játékosokkal kézen fogva vonultak pályára a csapatok

Forrás: Marján László

Legendás meccset idéző eredmény született

A mérkőzésen a nádudvariak szereztek vezetést, ám még a szünet előtti duplával fordított a Vasas. A fordulást követően egyenlített a sárga-fekete, Borussia Dortmund színekben játszó hazai gárda. Újabb gólváltás után ismét döntetlenre álltak a felek. A mérkőzés hajrájában nem kegyelmeztek a piros-kékek: háromszor is megzörgették a hazai hálót. Így összességében Hajdu Imre játékvezető 11-szer fújhatott középkezdést ezen a meccsen. Gólszerzők: Ludman Sándor 2, Csecsődi Dániel, illetve Bábik Tibor 3, Balás Viktor 2, Nahóczky Attila (büntetőből).

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a Vasas-öltözőben már a meccs előtt felvázolták a sajátos taktikájukat: eredetileg egy cseréjük volt, de voltak időszakok mindkét félidőben, amikor a pár perce a kispadra ült Plókai Mihály a bíró háta mögött visszaosont a játéktérre, s így megvalósíthatták a focipályákon egyáltalán nem megszokott 4-4-3-as felállást, amivel természetesen derűt csaltak a résztvevők arcára. Azt azonban egyöntetűen kijelenthettük: győzelmük azonban nem ezeknek a stikliknek köszönhető.

Hajdúsági töltött káposzta járt a győztesnek

A fentebbi „taktikai variációból” kifolyólag előfordult, hogy teljesen kiürült az angyalföldiek cserepadja. A lehetőséget kihasználva ezen sorok írója ekkor behúzódott a „prérin” fújó metsző szél elől a fedett helyre. Ezt látva Gere Csaba (akivel munkatársak a polgármesteri hivatalban, így ismeri futballbeli korlátozott képességeit) átkurjantott neki: „Nem gondoltam, Laci, hogy egyszer a Vasas kispadján fogsz ülni!” „Hát, nem is volt életcélom, de valóban megadatott!” – riposztolt a megszólított zsurnaliszta.

A gálameccs után is folytatódott a barátkozás a két csapa tagjai között. Előbb a helyi gyógyfürdőben áztatták ki a mérkőzés fáradalmait izmaikból, majd a Jókai4 sportcentrum falai között, jóféle hajdúsági töltött káposzta mellett töltődtek napestig a nap főszereplői.