Folytatódik a DVSC Schaeffler Bajnokok Ligája kalandja, ismét hazai pályán lépnek pályára Vámos Petráék, az ellenfél ezúttal a SG BBM Bietigheim lesz vasárnap 14 órától (tv: Sport1) a Hódosban. A német bajnok remekül kezdte a BL-t, hiszen idegenben 27–22-re legyőzte a montenegrói Buducnost Podgorica gárdáját, hazai pályán pedig 26–24-re a román Bukarestet. Számos válogatott játékos erősíti az alakulatot, balátlövőből rögtön három is akad: a lengyel klasszis Karolina Kudłacz-Gloc, Xenia Smits, aki a legjobb német játékosok közé tartozik, illetve a holland Kelly Dulfer, aki világbajnoknak vallhatja magát. Szikora Melinda és Faluvégi Dorottya személyében két magyar válogatott játékos is játszik ott, de Danick Snelder is ismerős lehet a debreceni kézilabda barátoknak az FTC-ből.

Minél több könnyű gólt

A Loki eddig a BL-ben 32–29-re legyőzte a svéd IK Sävehof alakulatát a Hódosban, majd múlt szombaton 35–23-as vereséget szenvedett a Győr otthonában. A vasárnapi meccs esélyeiről Kudor Kittit, a Vasutas másodedzőjét kérdezte a Haon.

– Egy kiváló csapatról beszélünk klasszis játékosokkal, amely védekezésben és támadásban is nagyon jó – hangsúlyozta a szakember. – Remekül kezdték a Bajnokok Ligáját, így mindenképp nagyon kemény összecsapásra számítunk. Támadásban egy egyszerű, de igen precíz kézilabdát játszanak, távoli zónákból nem veszélyesek, emiatt onnan nem is próbálkoznak sokszor.

A rutinjuk okán az utolsó utáni pillanatig kijátsszák a helyzeteket, ha kell, főleg betörésből és szélről eredményesek, így a beálló körülötti és a szélsők elleni védekezés döntő lehet.

Első szándékból szerintem a lerohanást fogják forszírozni, felállt fal ellen pedig a hosszabb lefolyású játékokat fogják favorizálni – természetesen ez függ attól, hogyan tudunk majd védekezni ellenük. Mi természetesen szeretnénk gyorsítani a játékot, és egy jó védekezésből megpróbálni minél több könnyű gólt szerezni. A mai világban, már sok felvételt tud beszerezni a két csapat egymásról, ezért nem gondolom, hogy nagy pluszt jelentene számukra, amiért a magyar játékosaik ismernek minket az NB I.-ből – nyilatkozta Kudor Kitti.

Legendákat avatnak

A Bietigheim elleni mérkőzésen avatja a DVSC Schaeffler a klub halhatatlanjainak tiszteletére készített dicsőségfalat, melyet a Hódos Imre Rendezvénycsarnok Baksay utca felőli folyosóján, a B-szektor mögött lehet megtekinteni. A legsikeresebb csapatok, illetve azok a játékosok, edzők és a klubhoz közel álló személyek kaptak helyet rajta, akik a legtöbbet tették a DVSC Kézilabda Családért – jelentették be hivatalos oldalukon a piros-fehérek.

Akik nem csak a neveket, de magukat a legendás játékosokat is szeretnék látni, a vasárnapi mérkőzés előtt 13 óra 15 perctől dicsőségfal avatásán megtehetik azt.

A szurkolóknak lehetőségük lesz arra, hogy találkozzanak és beszélgessenek is a korábbi játékosokkal. A mérkőzés szünetében pedig kisebb ünnepség keretében egy „A DVSC Kézilabda Család Halhatatlanja” felirattal ellátott emlékplakettet ad át a Loki valamennyi megjelent ünnepeltnek a pályán, hogy a régi nagy csaták színhelyén, saját közönségük előtt, méltó módon legyenek köszöntve.

A Bajnokok Ligája A csoportjának 3. fordulója:

Szeptember 23., szombat

16 óra: CSM Bucuresti–Győr

Szeptember 24., vasárnap

14 óra: DVSC Schaeffler–Bietigheim

14 óra: Buducsnoszt–Sävehof

16 óra: Brest–Odense