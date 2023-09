Ahogy már korábban megírtuk, a DVSC Boxing elnöke nyílt levélben nehezményezte a Magyar Ökölvívó Szövetség helyzetét, s egyben bejelentette, a sportág jelenlegi vezetőjével nem kíván a továbbiakban együttműködni. A szakember nyilatkozata szerint rossz irányba tartanak, de bízik a legjobbakban.

Szeptember 22-én, péntken a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke közleményében tájékoztatta a szakma képviselőit, a sportág kedvelőit és a sajtó munkatársait, hogy október 14-én rendkívüli közgyűlést hív össze, melynek napirendi pontja a kilenc elnökségi tag, az Ellenőrző Testület elnöke és a testület két tagjának visszahívása lesz a MÖSZ Alapszabály alapján.

„Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke, a jövőben is a magyar ökölvívás érdekeit kívánja szolgálni, a jelenlegi elnökségben azonban erre nem talál partnert, amit az is bizonyít, hogy a szeptember 18-i elnökségi ülésen több alaptalan és jogilag megalapozatlan kritika is érte az elnök munkáját, annak ellenére, hogy az egyértelműen szakmai érdekeket, sikereket szolgál. Az alaptalan szakmai kritikák mellett az elnökségi tagok a Szakszövetség költségvetését is bírálták, annak ellenére, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség hátralevő költségvetésében 30 százalékos megtakarítással rendelkezik a 2023. évi előzetes költségtervhez képest. Az alaptalan kritikák kizárólag az elnök ellehetetlenítését szolgálják, konstruktív javaslatot ugyanakkor nem fogalmaznak meg. Jól mutatja mindez, hogy ezek olyan érdekeket szolgálnak,

amelyek szembe mennek a magyar ökölvívás általános érdekeivel, így a Szakszövetség elnöke nem tehetett mást, mint úgy döntött a jelenlegi elnökség tagjaival nem tud, ezért nem kíván tovább együtt dolgozni. Meggyőződése szerint a jelenlegi tagok nem a magyar ökölvívás érdekeit szolgálják. A fentieket jól reprezentálja az a tény is, hogy noha szptember 18-án tartott elnökségi ülésnek napirendje volt az elnök és az elnökség együttműködésének megtárgyalása, amelynek keretében megállapodtak arról, hogy sajtóközleményt kizárólag közösen adnak ki, belső információk alapján azonban már másnap olyan cikk jelent meg az internetes sportmédiában, amely kizárólag a kritizáló elnökségi tagok álláspontját fogalmazta meg, amelynek célja ismételten az elnök lejáratása volt. Ilyen körülmények között az elnök a rendkívüli közgyűlés összehívása mellett döntött” – olvasható a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Facebook-oldalán.