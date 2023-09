A DSI Debrecen vívója igazán nem panaszkodhat, hiszen remek formájának köszönhetően egészen a negyeddöntőig jutott a szombati versenyen. Első asszójában a komlói Végh Marcell várt rá, akit végül 15-13-ra legyőzött. A folytatásban pedig Süketes Miklós Csabát (Tapolca VívóKlub) sikerült búcsúztatnia (15-10). A legjobb 32 között a ferencvárosi Farkas Bence sem tudta megállítani (15-12),sőt a nyolcaddöntőben egy újabb FTC-s vívó, Légrádi Bálint ellen is sikerrel hagyta el a pástot (15-10).

Oszter-Barcsay Dominik

Forrás: DSI Debrecen



A nyolc között a későbbi bronzérmes Bagyula Tamással (MTK Budapest) találkozott Dominik, aki ezúttal 15-11-re kikapott a fővárosi fiatalembertől, így végül a nyolcadik helyen fejezte be a versenyt. Ettől függetlenül teljesítménye komoly elismerést érdemel, hiszen igencsak népes mezőnyben bizonyíthatott, nem is akárhogy! – számolt be a DSI Debrecen hivatalos oldala.