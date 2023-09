Egy bosszantó és egy papírformának mondható vereség után a Kispestet fogadták a debreceni akadémisták az NB I/B harmadik fordulójában. Ezúttal egyértelmű cél volt az első győzelem megszerzése – írta a dvsckezilabdaakademia.hu.

Habár az első gólt a kispestiek lőtték, a Csamangó-Nagy Nóra-Lakatos Réka trió vezérletével hamar átvette a vezetést és uralta a találkozót a Debrecen. Nagy Nórát képtelenek voltak tartani a kispestiek, az átlövő pedig nagyon színesen lőtt, tizenhárom perc alatt már ötször is betalált. Jól mozgott a résekbe Fodor Veronika is, akit többször is megtaláltak a társak, ő pedig gólokat lőtt, heteseket harcolt ki. Kelemen Dorina átlövésével már hattal vezettek a piros-fehérek és mivel Lakatos Réka továbbra is jó formában védett, ezt a hatgólos előnyt meg is tartották a szünetig.

Váratlan rövidzárlat

A második félidő is hasonlóan indult, mint az első, Nagy Nóra mellé ezúttal is többen felzárkóztak, példának okáért a szélről nagyon megbízhatóan lövő Bristyán Dorina. Kelemen Dorina és Csamangó Lili is szorgoskodott a gólgyártásban, Nagy Nóra pedig úgy lőtt tizenkettőt, hogy nem is játszott végig. Kelemen Dorina találatával már tízzel vezettek az akadémisták, ekkor viszont mintha valami láthatatlan fal lett volna előttük, megállt a támadójáték, illetve a védekezés sem működött jól. Három gólra zárkóztak a fővárosiak, Nagy Nóra egy hétméteres értékesítésével állította be a 36–32-es végeredményt.

A tények: