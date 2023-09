Kusnyir Erik ukrán anya és magyar apa gyermekeként született az ukrajnai Alsókerepecen. A DVSC jobbhátvédjének az anyanyelve ukrán, de magyarul is tökéletesen beszél, már bemutatkozott a magyar U21-es válogatottban, és feltett szándéka, hogy Marco Rossinak figyelmét is felkeltse azzal, ami a felmérésekből is látható: posztján ő az NB I egyik legjobbja. A 23 éves játékos az NB1.hu-nak a DVTK elleni győzelmi reményeiről és a jelenleg éllovas Debrecen erősségeiről, és persze a Rapid elleni 0-5-ről is beszélt. ”

Hol lenne most Kusnyír Erik, ha gyerekként a kick-boxot választja, nem a focit?

Apukám miatt kezdtem kick-boxolni, nem tudom, hol tartanék, szerintem sehol. Persze, sose lehet tudni, de profi szinten semmiképp nem lennék.

Van bármilyen jótékony hatása a játékodra?

Segít abban, hogy bátran bele tudjak menni a párharcokba. Nem húzom el a lábam, nincs bennem félelem, amit talán a kickboxnak is köszönhetek.

Ukrajnában kezdted a futballt, milyen volt az ottani utánpótlásnevelés?

Munkácson játszottam először, majd következett a Lemberg, 16 évesen pedig már Debrecenben voltam. Ami biztos, Ukrajnában is magas szinten foglalkoznak a gyerekekkel. Egyébként érdekes, hogy a debreceni átigazolásom előtt Tarpán is kellett futballoznom, közel a határhoz, öt meccsen pályára kellett lépnem a papírok miatt.

Hány nyelven beszélsz?

Az ukrán az anyanyelvem, ezen kívül magyarul és oroszul is tudok.

Ha egyszer, mondjuk egy időben az ukrán és a magyar labdarúgó-válogatott is megkeresne, kérdés lenne, hogy melyiket válaszd?

Nem kérdés, a magyar válogatottat választanám.

Az ukránok nem is kerestek még?

De, amikor még Szima Gábor volt a DVSC tulajdonosa. Kaptam meghívót, de nem mentem.

Magyar U21-es válogatott viszont már voltál. Milyen élmény volt Gera Zoltán csapatában szerepelni?

Nagyszerű volt, alig vártam, hogy be tudjak mutatkozni. Sajnos, 4-5 évet várnom kellett, hogy debütálhassak magyar színekben. Pedig már korábban is szó volt róla, hogy behívnak, de a szabályok miatt erre akkor még nem volt lehetőség. Két meccs adatott meg számomra, nagy élmény volt, de sajnos utána rögtön ki is öregedtem az U21-es válogatottból. Úgyhogy, most már csak a felnőttben kaphatok szerepet.

Most mennyire lepne meg egy meghívó Marco Rossitól?

Meglepne, de ezért dolgozom. Gyerekkori álmom a felnőtt válogatottság.

Hol él jelenleg a családod? A határ mellett mennyire érzékelik a háborút?

Egyelőre rendben vannak, mivel a háború leginkább az északi területeket érinti.

Tudtok találkozni?

Nem, lassan két éve nem jártam otthon. Nem könnyű helyzet, de hála istennek az anyukám és a testvérem át tudtak jönni Magyarországra. Őket látom, de az apukámat nem, vele csak telefonon és interneten tudom tartani a kapcsolatot. Minden nap beszélünk, de az nem ugyanaz, mint élőben.

Debrecenben nagyon sok edzővel játszottál már. Kitől mit kaptál?

Minden edzőtől kaptam valamit, és próbáltam elfogadni, amit tanácsoltak. Nagyon nagy köszönettel tartozom minden edzőnek, akivel az utánpótlásban vagy a felnőttcsapatban együtt dolgoztam.

Látható, hogy az előző egy évben sokat fejlődtél. Mennyire köszönheted ezt a jelenlegi vezetőedző Szrdjan Blagojevicsnek?

Elég ránézni a csapatra, amely nagyon jól muzsikál. A csapat elfogadta az edzőt, és látható, mennyit változott a Loki, amióta ő az edző. Sokat javult a csapat, és szép játékra törekszik.

Szerinted mi a legnagyobb erőssége a mostani Lokinak?

Egységesek vagyunk csapatként, olyanok vagyunk, mint egy család. Ez a legnagyobb ereje a csapatnak.

Örültél annak, hogy Dzsudzsák Balázs hosszabbított, és egy évig még mindenképp marad a DVSC-nél?

Természetesen, hiszen ő egy kiváló játékos. Nem kell bemutatni, mindenki tudja, Dzsudzsák Balázs mennyire jó labdarúgó, hogy milyen a bal lába és mire képes vele. Egy-egy pillanat alatt el tudja dönteni a meccset, bármikor képes egy-egy olyan passzt adni, amelyet mindenki tátott szájjal néz. Egyértelműen jó hír volt számunkra, hogy hosszabbított.

Bármi következtetést le lehet-e vonni abból, hogy a Debrecen az NB I-ben élen áll, a Konferencia-ligában viszont 5-0-ra kikapott otthon a Rapid Wientől?

Sajnos, van ilyen a fociban. A Konferencia-liga más szint, mint az NB I, és sok játékosnak – beleértve engem is – még nem volt nemzetközi meccstapasztalata. Nem úgy ment a játék, kielemeztek bennünket az osztrákok, de aztán mi is kielemeztük a hibáinkat. El kellett felejteni azt a meccset, és tovább kellett lépni, ami sikerült is a bajnokságban. Nem omlottunk össze, próbáltuk tovább játszani azt, amit a mester kért.

Képes lesz tanulni a Loki a hibákból? Mi történne, ha jövőre újra összekerülne az osztrák csapattal?

Messze vagyunk még attól. Először is a bajnokságra kell koncentrálni, hogy újra kupaindulást érő helyen végezzünk. Ha ez sikerül, és megkapjuk az ellenfelünket, akkor tudunk majd arról beszélni, hogyan juthatunk tovább.

Milyen visszhangja volt a Kecskemét elleni parádés gólodnak? Bátran lőttél, bár ha nem gól, akkor lehet, megkapod, miért nem passzoltál.

Igen, de mindig ez van. Ha rálövöd, és nem gól, akkor miért nem passzoltál, ha passzolsz, akkor miért nem lőttél? Sajnos, ez ilyen, de láttam, hogy az egyik védő kimozdult, és bár először az volt a fejemben, hogy passzolok, de ez aztán megváltozott. A hátvéd visszahátrált, megtoltam a labdát, és egyértelmű volt, hogy lőnöm kell, mert egyre közelebb kerültem a kapuhoz. Szerencsére gól lett.

Készülsz arra, később is gólokat szerezz?

Nagyon remélem, hogy továbbra is fogok tudni gólt, gólokat lőni. Persze, nem az a feladatom, hogy minden meccsen gólt lőjek. Nekem az a fontos, hogy a csapat nyerjen, és védőként az is, hogy nullára lehozzuk a meccset. De ha gólt tudok szerezni, az természetesen nagy örömöt jelent számomra.

Mi jut eszedbe, amikor – ahogyan az a Büntető.com-on megjelent – azt olvasod magadról, hogy az előző szezonban a jobbhátvéd poszton megfordult 48 játékos közül neked volt a legtöbb sikeres védekező megmozdulásod?

Nem olvastam, de öröm számomra, ha ki tudtam emelkedni. De a védekezésünk típusa is segít ebben, értem ezalatt, hogy elöl is próbálunk letámadni. Együtt próbáljuk visszaszerezni a labdát már az ellenfél térfelén, ezért is magasabbak ezek a mutatók az én esetemben.

Van példaképed a jobbhátvéd posztján?

Nincs, mert nagyon sok remek jobbhátvédet tudnék mondani. De mint nagyon sok gyereknek, nekem is Cristiano Ronaldo volt a példaképem.

A Magyar Kupában az ETO FC Győrt kaptátok. Gondolom, nehéz csatára számítasz az NB I-es fejutásra is esélyes csapat ellen.

Tavaly is épp velük játszottunk, és csak egy hosszabbításban szerzett góllal sikerült nyernünk. Biztosan nem lesz könnyű mérkőzés, főleg, hogy most sok jó légiós is van náluk.

Hétvégén pedig jön a DVTK-Debrecen keleti rangadó, amelyet a szurkolók már nagyon várnak.

Nagyon jóban van a két tábor, egymás meccseire is kijárnak. Szerintem nagyon sok néző lesz a lelátón, és garantált a jó hangulat, a jó mérkőzés. Diósgyőrben nem sokszor léptem még pályára, de nagyszerű, szép a stadion, a szurkolótábor nagy, így biztosan jó érzés lesz ezen a mérkőzésen futballozni. Remélem, sikerül győznünk ezen a ki-ki meccsen.

A Debrecen vezeti a bajnokságot. Beszéltetek már arról, hogy célba veszitek-e a bajnoki aranyérmet?

Egyelőre nem beszéltünk erről. Mert bár most élen állunk, ez ilyenkor még nem sokat számít. Akár beszélhetnénk is róla, de ennyire nem szabad előreszaladni. Ezért most csak arra koncentrálunk, hogy megnyerjük a Diósgyőr elleni rangadót.