A Révész Racing magyar pilótája Le Mans-ban is megszerezte szombaton az időmérőn az első rajthelyet, csakúgy mint eddig minden korábbi helyszínen. 2:05,459-es ideje négy tizeddel volt jobb Jochen Hahnénál, a harmadik pedig Stephanie Halm lett az edzésen – állt a nyíradonyi kötödésű csapat közleményében.

A hétvége első versenyén jól sikerült Kiss Norbert rajtja, az egyenesben ugyan próbált mellette maradni Hahn, de az első kanyar után már a magyar címvédő állt az élen. Hahn és Halm követte, de már a második körben két másodperc hátránnyal. A folytatásban csaták a középmezőnyben voltak, az élen Norbival egyedül Hahn tudta tartani a tempót.

Végül a Révész Racing pilótáját intette le elsőként a kockás zászló Hahn és Halm előtt, ezzel Kiss Norbert újabb nagy lépést tett az Eb-cím felé.

– Sikerült nyerni, bár egy kicsit bizonytalan voltam a rajtnál, féltem, hogy átlépem a megengedett sebességet, így fékeztem. Szerencsére sikerült végül jól eljönni, majd fokozatosan próbáltam növelni az előnyt. A győzelemmel fontos 20 pontot szereztünk, köszönöm a csapatnak, hogy ezúttal is tökéletes autót raktak össze, nagyon gyorsak voltunk ma is. A fordított rajtrácsos versenyen is szeretnénk jól szerepelni, hogy aztán vasárnap matematikailag is bebiztosítsuk az Eb-címet – mondta az első futam után Kiss Norbert.

A fordított rajtrácsos verseny elején volt egy kis kavarodás, de Norbi kimaradt az ütközésekből. Anderson haladt az élen Halm és Kursim előtt, a magyar pilóta pedig a 8. helyen Hahnt támadta. Az ötödik körben aztán miközben a német is előzött, bebújt mellé, így egyszerre két autó mellett ment el a HUMDA által is támogatott versenyző. A következő körben Faas következett, és az ötödik helyre jött fel a Révész Racing pilótája. Három körrel a vége előtt Kursimot is megelőzte Kiss Norbert, és utolérte az élmezőnyt. Végül negyedikként ért ugyan célba, de előtte Halm büntetést kapott, így harmadik lett. A futamot Anderson nyerte. Vasárnap újabb két verseny következik, és Kiss Norbert újból Európa-bajnok lehet.