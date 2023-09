Nyíradony VVTK–Sárréti DSK 3–5 (1–1)

110 néző. Vezette: Pósa Zs. (Puskás Z., Zámbó T.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J. (Szilágyi Z.), Kerecsen J., Perényi R. (Gáll F.), Nagy K., Kántor T., Nagy M., Vass G., Németi M., Ignáth T., Illés G. (Daru I.). Edző: Dán Ferenc

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Kiss N. (Turai A.), Balás V. (Burkus D.), Vass Á., Jámbor M., Nagy L., Kiss D., Hajdu Zs., Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Gól: Kántor T. (3), illetve Nagy L., Balás V., Vass Á. és Jámbor M. (2). Jók: Mindenki, mezőny legjobbja Jámbor M.

Dán Ferenc: Most azt hiszem, hogy jobb, ha elkezdek gondolkodni azon, hogy tudok-e én itt még segíteni. Egyelőre még csak gondolkodom. Gratulálok a Sárétudvarinak, további sok sikert nekik!

Szabó Lajos: Ma végre azt láttam a csapattól, amit szeretnék. A szokásos góljainkat ma is megkaptuk, de a támadószekció végre bebizonyította, hogy mire is képes. Az 5 rúgott gól mellett legalább három 100 százalékos ziccert hagytunk ki. Úgy érzem, nekünk most kezdődött el a bajnokság, ha ehhez hasonlóan játszunk minden mérkőzésen, úgy gondolom, hogy a kitűzött célunkat magabiztosan tudjuk teljesíteni. Gratulálunk Nyíradony csapatának! Úgy gondolom, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Jámbor Máténak szívből gratulálok, ha így folytatja, akkor a megye legjobb támadója lehet! Hajrá Udvari!