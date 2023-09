Dél-Koreában ért el előkelő helyezést a magyar válogatott az első jogku-világbajnokságon. A hazánkban kevésbé ismert sportág leginkább a lábteniszhez hasonlítható, többek között ezért is alkotta a válogatottat lábteniszezők sora. A Hajdúszoboszló a sikeres Bajnokok Ligája rendezés és szereplés után nagyobb figyelmet kapott hazánkban, és a BL harmadik helyezés után a jogku-válogatott is rájuk épített. Az ötfős csapatból négyen is az Atlasz Futnet HSE-t képviselték a válogatott mezben, az együttes a dél-koreai világbajnokságon tizenhat csapat közül végül a hatodik helyen végzett – állt a HSE közleményében.