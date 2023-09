A mérkőzést a sorsolás szerint Dunaújvárosban játszották volna a csapatok, ám a múlt heti két hosszú buszozás után a DVSC szerette volna elkerülni az újabb 600 kilométeres utazást a Bietigheim elleni BL-meccs előtt. Ezért kért a klub vezetősége a pályaválasztói jog felcserélését, amelyhez a dunaújvárosiak sportszerűen hozzájárultak, mindössze annyit kértek, hogy a meccs 17 órakor kezdődjön – számolt be a Loki honlapja.

Így a hazai első osztály egyik legnagyobb múltú párharcának újabb fejezete délután öt órakor kezdődik a Hódosban. Ez lesz a két együttes 90. NB I-es mérkőzése, az eddigi mérleg kiegyensúlyozott, 45 DVSC- és 41 Kohász-siker mellett három meccs zárult döntetlennel. A legutóbbi szezonban a DVSC Schaeffler dominált a két csapat találkozóin: a tavaly szeptemberi hazai bajnokin 40–27-re, míg a szezon utolsó meccsén, idén májusban 39–25-re nyertek a debreceniek Dunaújvárosban.

A két csapat a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében is találkozott, akkor 38–23-ra diadalmaskodott a Loki a Hódosban. A DKKA a Ferencváros elleni vereséggel kezdte a bajnokságot, majd legyőzte az Alba-Fehérvárt és a Vasast, így három kör után négy ponttal várják a debreceni utazást. Az elmúlt napokban a két idegenbeli meccsre több mint 1500 kilométert buszoztak a debreceni lányok, s bár ezen a héten is két mérkőzés vár a csapatra, legalább utazni nem kell.

A találkozót megelőzően Csernyánszki Liliána már nyilatkozott portálunknak, a dvsckezilabda.hunak pedig Petrus Mirtill beszélt.

– Most a saját bőrünkön érezzük, hogy milyen fárasztó a szerda-szombat ritmus, de a rendelkezésre álló kevés idő alatt igyekszünk minél jobban kipihenni magunkat – fogalmazott. – A Dunaújváros nagyon küzdős, taktikailag jól felkészített csapat. Mindig jó meccseket játszunk ellenünk, most is erre számítok – tette hozzá a szélső.

A szeptember 20-án, 17 órakor kezdődő DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi KKA mérkőzést Kovács-Sebők Stefánia és Vastag-Réti Rebeka vezeti majd.