Szombaton megkezdődött az új idény az NB I/B-ben, a DEAC férfi kézilabdacsapata a Kecskemétet fogadta a nyitányon. A meccs előtt a klub elbúcsúztatta Bíró Ádámot, aki nyáron úgy döntött, hogy befejezi a játékoskarrierjét – számolt be a deac.hu.

Pethő Ákos és Horváth Andor gólpárbajával indult a meccs, mindkét játékos kétszer volt eredményes az elején, így az ötödik percben 2–2 volt az eredmény. Ezt követően főleg a vendégek megoldásai jöttek be, 4–8 szerepelt a kijelzőn, amikor Mándi Norbert először kért időt. A vezetőedző Boros Tamás helyett Maródi Ádámot küldte a pályára, ez a húzás pedig jól sült el, mivel a kapus bravúros hárításokkal hálálta meg a bizalmat. A hivatalos statisztika szerint Maródi a szünetig hét védést mutatott be, többek között egy büntetőt is megfogott. Harcolt a DEAC becsülettel, ez a mentalitás pedig meghozta a gyümölcsét, hiszen István Péter találatával a 27. minutumban először vezetett a hazai gárda. A pihenő előtt Fülöp Gábor mértani pontosságú ejtése kötött ki a kecskeméti kapuban, ezzel 15–13-ra módosult az állás.

A második játékrészben Kathi Péter a védekezés mellett támadásban is kulcsszereplő lett, a góljai mellett kiharcolt hétméteressel és gólpasszal is jelentkezett. A térfélcserét követően gyakorlatilag végig debreceni előny volt a találkozón, ettől függetlenül egy pillanatra sem dőlhetett hátra az egyetemi alakulat, az ellenfél nem adta fel. Az 55. perc végén Illés Tamás értékesítette a helyzetét, ennek köszönhetően ötre nőtt a különbség. A hajrában a kecskemétiek megnyitották a védekezésüket, ezzel pedig megnehezítették a Mándi Norbert gárdájának a dolgát, de a két pont nem csúszott ki a kézből. A debreceni szurkolók ezúttal is kitettek magukért, sok erőt adtak a DEAC kézilabdacsapatának a sikerhez.

Az egyetemisták a következő fordulóban azzal a Cegléddel csapnak össze, amely az előző idényben még az élvonalban szerepelt.