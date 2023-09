Ugyan tavaly novemberben végleg búcsút intett a magyar válogatottnak Dzsudzsák Balázs, aligha lehet állítani, hogy elszakadt volna a nemzeti együttestől. A Marco Rossi vezette csapat korábbi találkozóin is rendre a helyszínen volt a Debreceni VSC csapatkapitánya, így nem meglepő, hogy a vasárnapi csehek elleni felkészülési összecsapásról is posztolt.

A futballisták között garantált a jó hangulat

Forrás: Dzsudzsák Balázs-Instagram

Odafigyel a fiatalokra

A debreceniek csapatkapitánya korábban is híres volt arról, hogy különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalok minél hamarabb beilleszkedjenek a válogatottba. Noha Dzsudzsák már edzéseken és összetartásokon nem, civilként valószínűsíthetően tudja még egyengetni Marco Rossi keretében helyet kapó futballisták dolgát. A cívisvárosi legenda vasárnapi Instagram-sztorijából kiderül, kifejezetten remek barátságot ápol a nemzeti tizenegy két alapemberével, Sallai Rolanddal és Kerkez Milossal. Utóbbi esetében különösen nagy jelentősége lehet a rutinos labdarúgó tanácsainak, hiszen a balhátvédnek minden esélye megvan, hogy a világ egyik legjobbja legyen idővel a posztján. Az élesebb szemű fanatikusok már korábban is észrevehették, hogy a közösségi médiában sokat üzenget egymásnak a három sportoló. További érdekesség, hogy amikor a válogatottsági-rekorder is tagja volt meggypirosban játszó gárdának, remek összhang volt a Freiburg balszélsője és a hajdúsági középpályás között.