A DVSC Schaeffler az Odense Handbold otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája negyedik fordulójában szombaton délután. A mérkőzés 16 órától (tv: Sport1) kezdődik Dániában, és elmondható, hogy nem feltétlenül az A csoportban egy győzelemmel és két vereséggel álló Loki a találkozó esélyese.

A Loki hivatalos oldalának írásából kiderül, hogy az Odense a tavalyi szezonban a második helyen végzett a dán bajnokságban, a döntőben az Esbjerg bizonyult jobbnak és lett bajnok. A klubot 2009-ben alapították, a dán bajnokságot kétszer (2021-ben és 2022-ben), a kupát egyszer (2021-ben) nyerték meg.

Ez az ötödik szezonjuk a Bajnokok Ligájában, két alkalommal is eljutottak a negyeddöntőig (2018/19, illetve 2022/23), az előző szezonban a Győr ellen estek ki a legjobb négy közé jutásért vívott párharcban.

Az odensei Sydbank Arena 2256 néző befogadására alkalmas, kézilabda mellett tollaslabda mérkőzéseknek is otthont ad, emellett koncerteket és egyéb rendezvényeket is szerveznek a csarnokban.

A dánok vezetőedzője a korábbi 149-szeres norvég válogatott kézilabdázó Ole Gustav Gjekstad, aki edzőként is letette már a névjegyét a Larvikkal és a Vipers Kristiansanddal, amellyel az előző három Bajnokok Ligája szezont is aranyéremmel zárta! A Larvikkal tíz, a Vipers-szel öt norvég bajnoki címet nyert, az Odense-nél ez az első szezonja. Ismerős lehet a balszélső poszton szereplő Elma Halilcevic, aki az előző szezonban még a Nykobing játékosaként tört borsot a mieink orra alá, de a holland jobbátlövő Dione Housheer, a dán irányító Mie Hojlund vagy a szintén dán kapus Althea Reinhardt neve is jól hangzik az európai kézilabdában. A BL-ben a CSM Bukarest elleni vereség után kiütötték a Buducsnosztot, méghozzá Podgoricában, s nyertek a Brest otthonában – mutatta be az északiakat a Lokomotív honlapja.

Bravúr kell a Loki kéziseitől Dániában

Forrás: Czinege Melinda

Jó momentumok

A Bajnokok Ligáját természetesen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is kiemelt figyelemmel követi, igyekszik a lehető legtöbb mérkőzést a helyszínen tekinti meg, így Debrecenben is ott volt a Vasutas eddigi mindkét hazai BL-találkozóján. A szakember a Haon kérdezte a Loki esélyeiről a sorozatban.

– Amit igazából a vezetők is nyilatkoztak, hogy a Debrecennek ez amolyan tanulóév, mert óriási különbség van Európa-liga és a BL között – hangsúlyozta Golovin Vlagyimir. – Nagyon örültem, hogy az első fordulóban sikerült hazai pályán legyőzni a svéd Sävehof együttesét. Utána volt egy Győr, meg egy Bietigheim elleni mérkőzés, biztos, hogy mind a két csapat jobb, mint a DVSC. Ezeken az összecsapásokon is voltak jó momentumai a hajdúságiaknak, gondolok itt egy-egy szép támadásra, egyéni villanásra.

Talán a védekezés nem működött igazán, de hozzá kell szokni, hogy itt fizikálisan is nagyon erős ellenfelekkel kell felvenni a küzdelmet.

Amíg ez nem sikerül, addig vélhetően akadozni fog Vámos Petráék támadójátéka – elemezte.

Győztes típusok

Portálunk kíváncsi volt, a szakember szerint a Bajnokok Ligája szereplésből mennyit profitálhat a magyar válogatott, hiszen a cívisvárosiak sok játékost adnak a keretbe. Golovin elmondta, tavaly a Lokinak volt összesen 6 éles mérkőzése az NB I.-ben, ami nem elég a nemzetközi szinthez. Füzi-Tóvizi Petráék most viszont hetente találkoznak más kézilabdával, más kultúrával, ami nagy jelentőségű a nemzeti csapat szempontjából is, bár, ez kétféle képpen is elsülhet. – Kérdés, milyen lesz a lányok lelkivilága, ha több lesz a rossz eredmény, mint a jó.

Ők győztes típusok, és amikor esetleg egymás után kikapnak, nem biztos, hogy helyén tudják kezelni ezeket a szituációkat.

Biztos vagyok benne, hogy meccsről meccsre jobbak lesznek, ki kell elemezni az elmúlt két összecsapást, és megtalálni, mivel lehet rövid időn belül megújulnia, előrébb lépnie az együttesnek – fogalmazott.

Két csapat

A szövetségi kapitányt arról is kérdezte honlapunk, szerinte kik lehetnek a DVSC ellenfelei a továbbjutásért vívott harcban. A szakember két alakulatot nevezett meg, akikkel szemben reális győzelmi esélyekkel léphetnek pályára a piros-fehérek. –

A montenegrói Buducsnoszt és a Sävehof lehet az a két gárda, akivel nagy harcot vívhat a Loki a továbbjutást jelentő hatodik helyért a csoportban.

A sportban néha csodák történnek, bár tudjuk, hogy a pályán a csodát az emberek csinálják. Bízom benne, hogy meccsről meccsre jobb és jobb lesz a debreceni együttes – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.