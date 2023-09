Ezúttal sem a kezdés volt a legerősebb pontja U19-eseknek Orosházán. Két perc alatt hármat lőttek a hazaiak, egyet sem a cívisvárosiak – írta a klub honlapja.

Néhány perc után magukra találtak a lányok, gyorsan egyenlítettek is. Kezdett összeállni a támadójáték, a védekezésben akadtak még hibák, amit a lelkesen játszó orosháziak ki is használtak. Ratalics Luca finom ejtésével lett 9-9, majd jött két Tóth Fruzsina gól, először vezettek akadémisták. Sikerült növelni az előnyt, Sölösi Erika találatával már öttel vezetett a Debrecen, a félidei eredményt Bristyán Dorina állította be (15–19).

Tovább domináltak

Bristyán Dorina ott kezdte a második félidőt, ahol abbahagyta az elsőt, góllal, sőt további kettő követte ezt, hétgólos előnyre tett szert a Loki. Nagy volt a küzdelem a pályán, nagyot harcolt a kékmezes hazai csapat, a hangulat fokozásaként néhány érdekes ítéletet is láthattunk, mint például, mikor Kiss Csengét ziccerben ütötték el, ám kifelé járt szabaddobás. A jobbszélső többször is betalált ezután, hat gólt szerzett végül. Ekkor már eldőlt a mérkőzés, amelyet Ferenczi Lili egy pörgetett lövéssel koronázott még meg. Fontos győzelmet aratott egy lelkesen és helyenként jól játszó Orosháza otthonában U19-es debreceni csapat.

A tények: