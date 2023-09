A debreceni Bushido Karate Sportegyesület szervezésében, I. Hajdú Reménységek Tornája címmel nemzetközi regionális felkészülési karateversenyt rendeztek szeptember 9-én a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. A versenyen két ország 15 egyesületének száz versenyzője vett részt.

A karatékák Nagyváradról, Hajdúnánásról, Bihartordáról, Felsőtárkányról, Székelyhídról, Emődről, Szatmárnémetiből, Egerből, Nagykállóról, Szerencsről, Ostorosról, Józsáról, Nyékládházáról, Nagyrábéról, illetve Debrecenből, a DEAC egyesületéből érkeztek. A rendezvény felkészülési torna volt a szeptember 23-án kezdődő szerencsi országos bajnokságra és a görögországi világbajnokságra.

Forrás: Hajdú Reménységek Tornája

Jövőre a kontinens legjobbjait látja vendégül Debrecen

A versenyt Majer Tamás, Debrecen önkormányzati képviselője nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy Görögországban, a világbajnokság megnyitóján személyesen invitálja a harminc országból megjelenő ezer versenyzőt a jövő tavaszi Európa-bajnokságra, a debreceni Főnix Arénába.

A debreceni önkormányzat által támogatott nemzetközi eseményre 25 országból várja az indulókat a rendező Bushido Karate Sportegyesület elnöke, Sensei Őri Krisztián, négy danos karatemester. Az egyesület négy éve már rendezett nemzetközi kupát a cívisvárosban, amelyet az akkor harmincéves egyesület az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban rendezett meg.

Görögországba utazik a DEAC

Sensei Őri Krisztián – aki a DEAC Shotokan Karate Szakosztály utánpótlásának a vezetője is – elmondta, hogy a hétvégén egyéni formagyakorlatokban és küzdőgyakorlatokban, valamint csapatversenyszámokban 24 fővel állt tatamira a DEAC Karate UP, amelynek köszönhetően több, mint félszáz érmet gyűjtöttek be az egyetemi sportolók. Az őszi versenyszezon nyitótornája a DEAC szempontjából kiemelt jelentőségű gyakorló esemény volt, mivel Debrecent egy hétfős DEAC-stáb képviseli a világbajnokságon a görögországi Chalkidában.