A szlovákiai Nagyszombat adott otthon az U16-os atléták válogatott viadalának szombaton. Az egynapos versenyen a házigazda szlovákok mellett a magyar, a cseh, a horvát és a szlovén fiatalok is rekortánra léptek. Az időjárás nem volt kegyes a versenyzőkhöz, ugyanis erős szél fújt, esett az eső és a levegő is lehűlt – számolt be a DSI Debrecen honlapja.

Korosztályos válogatottunkban a DSI Debrecent két tehetség képviselte, Szőke Gréta és Keszthelyi Szonja. A Szőke Gréta, Enyedi Lili, Németh Mimi Liza, Pfiszterer Dorina összetételű 4X100-as váltó első helyen ért célba, míg 300 síkon Keszthelyi Szonja harmadik lett. A magyar csapat hat versenyszámban bizonyult a legjobbnak és mind a fiúknál, mind a lányoknál a második helyen zárta az egynapos válogatott viadalt.