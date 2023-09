Az országos és regionális bajnokságban vitézkedő DEAC csapataira újabb kihívások várnak hétvégén – írta a deac.hu.

Az U19-es gárda vasárnap idei első győzelmét szeretné megszerezni a szintén alsóházi Miskolc otthonában. Az U17 pénteken a főváros felé veszi az irányt, hogy összemérje erejét a KISE alakulatával. Az U16-os csapat a Monort fogadja szombat délután és duplázná meg győzelmei számát. Az U15-ösök a szabolcsi fővárosban, a FILO vendégeként folytatnák a sikerszériát és zsebelnék be az újabb három egységet. Az U14 az Eger ellen lép pályára a következő fordulóban és remélhetőleg a debreceni fiatalok az első sikerüket ünnepelhetik a párharc végén. A két legfiatalabb korosztály is a Heves vármegyei alakulatot fogadja, az U13 második győzelmét zsebelheti be, míg az U12-esek megőriznék veretlenségüket.