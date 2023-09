Kilencedik helyezést ért el a 96 nevezőből a DEAC dartsosa, Szász Attila a hétvége folyamán a Steel Egyéni Nemzeti Bajnokság 6. fordulójában – tudatta az egyetemi klub közlésében.

Szász Attila a legjobb 128 között Honti Márk ellen 6-4-re, a legjobb 64-ben Pataki Csaba ellen 6-0-ra nyert. Ezt követően a verseny 6. kiemeltjét – és hazánkat a 2022-es World Cup of Darts csapatvilágbajnokságon is képvsielő – Prés Nándort 6-4 arányban győzte le, ezzel kvalifikálta magát a legjobb 16-ba. Ott azonban a szeptember 22-én kezdődő Hungarian Darts Trophy-n is résztvevő, 11. kiemelt Vida Mihály 6-2-re nyert.

A következő országos fordulóra október 7-én kerül sor.