Szombaton a Kulcsár Anita Sportcsarnokban rendezték a IX. Szerencsi Karate Ippon Shobu Országos Bajnokságot az SKS-SKDUN karateszövetség szervezésében – írta a deac.hu.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, akit a DEAC csapata meg is hívott a jövő tavaszi, debreceni rendezésű SKDUN karate Eb-re. A versenyre idén is szép számmal érkeztek sportolók az ország minden tájáról és a határon túlról is: 160 karatés több mint 200 nevezést adott le 20 egyesületből.

Az egyetemi csapat 13 fővel indult a viadalon, egyéni küzdelem és formagyakorlat, valamint csapat formagyakorlat számokban, a termés 4 arany-, 4 ezüst és 5 bronzérem.

A DEAC versenyzői: Buglyó Ádám, Radócz Linda, Marsi Erik, Balogh Levente, Marsi Máté, Katona Zsófia, Kunos Lara, Szabó Lóránt, Radócz Eliza, Lévai Sándorné Edit, Mudrony Kamilla, Balogh Luca Boróka, Gál Tamás.