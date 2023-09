Vármegyei I. osztály U-19 7. forduló

Hajdúböszörmény–DEAC: 0–2 (0–0)

DEAC: Sávolt – Papp K. (Sike 14’), Harcsa, Bartók (Csordás 60’), Puskás (Bánsági 88’), Kiss G. (Szabó Cs. 72’), Némethy, Kozma, Vida (Szabó Z. 72’), Szabó M. (Sarkadi 88’), Kovács

Edző: Kozma László

Gólszerzők: Puskás 52’, Csordás 67’

Kozma László: Volt miből meríteni, ugyanis 18 játékossal tudtunk elutazni Hajdúböszörménybe. Az iramra nem lehetett panasz, de nehezen találtuk a játékunkat, az első félidő nyögvenyelősre is sikerült. Szünetben azt kértem a fiúktól, agresszívabban támadjuk a labdát, gyorsabban menjünk át védekezésből támadásba, ezt szünet után meg is valósították. Lendületesen futballoztunk, csak szabálytalanul tudtak minket megállítani, ám rögzített szituációból kétszer is betaláltunk. A fiataloknak is tudtam lehetőséget adni, jól is szálltak be, de mindenki jól teljesített ma, elégedett vagyok a fiúkkal, gratulálok nekik a győzelemhez.