A női vonalon is zajlik a munka, a DEAC Kosárlabda NB I. B-s női kosárlabdacsapata idén Mezei Dóra és Vasas Orsolya irányítása alatt vág neki az aktuális kiírásnak. A szezonkezdés előtt a fehér-feketék vezetőedzőjével beszélgetett a klub honlapja – írta a deac.hu.

A DEAC női szakosztálya is gőzerővel készül a 2023/2024-es idény megmérettetéseire, a személyi változások mellett az aktuális célkitűzésekről és a felkészülési időszakról kérdezte Mezei Dórát. – Augusztus elsején kezdtük meg a felkészülést, napi két edzéssel indítottuk az alapozást. Az erőnléti és taktikai edzések mellett, a jó hangulat megteremtése volt elsősorban a cél ebben az időszakban a foglalkozásokon.

Fontosnak tartjuk a jó csapatösszhang kialakítását. A szezon előtt még játszottunk egy oda-vissza meccset a Szolnokkal, ahol idegenben és hazai pályán is győzelemmel zártunk. Az edzőmérkőzések mindig hozzátesznek a felkészülés eredményességéhez, sok tanulságot tudtunk levonni ezekből a találkozókból, amire a továbbiakban építhetünk a fejlődés érdekében.

A csapat összetétele nem sokat változott, a tavalyi keretből szinte mindenki maradt. A “kiöregedett” juniorok közül is szép számmal érkeztek, illetve vannak visszatérők és több másik városból is érkeztek játékosok hozzánk. A csapat így elég vegyes korosztályú, de még így is fiatalnak mondható – mondta Mezei Dóra, a női alakulat vezetőedzője.

Várják a kezdést

A cívisvárosiak tavaly a zöld csoport hetedik helyén végeztek Kovács Imre vezetésével, az Egyetemi Bajnokságban pedig éppen lecsúszva a dobogóról a negyedik helyen zártak. – Az elsődleges célunk csapatként helytállni és meccsről meccsre jobbnak lenni minden téren, szeretnénk a rájátszásba bekerülni és a lehető legjobb eredményt elérni a szezon során.

Az egyetemi bajnokságban is szinte ugyanaz lesz a keret, viszont páran sajnos már nem tudnak itt részt venni. Szeretnénk bejutni a MEFOB négyes döntőjébe, hiszen ez tavaly nem sikerült. Az aktuális kiírást idegenben indítjuk a bajai lányok ellen, izgatottan várom és remélem, hogy bátor játékkal tudunk kezdeni.

Ez lesz ugye a szezon első tétmérkőzése, így biztosan hullámzó összecsapás várható majd Baján – zárta mondandóját a debreceni tréner.