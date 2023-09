Előző héten alaposan megrázták a gólfát Bereczki Tamás legényei, tizenötöt rámoltak az Eger kapujába. A debreceniek Mezőkövesden folytatták az idei sorozatot – írta a deac.hu.

Ennek szellemében, nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe a fekete-fehérek, érvényre juttatták akaratukat, birtokolták a labdát, folyamatos nyomás alatt voltak a házigazdák. Helyzetekből sem volt hiány, végül a 10. percben Sebestyén Zétény be is vette a kaput. Az első negyed vége előtt Ungvári Zalán villant és duplázta meg az előnyt. A második etapban is a Bereczki-tanítványok voltak fölényben, ám kimaradta a lehetőségek, így a gólok száma nem változott.

A harmadik játékrész Ungvári találattal indult, egy perc elteltével pedig Bacsa Benedek nyitotta tovább az ollót. Nem kellett sokat várni, hogy ismét megzördüljön a matyóföldiek hálója, Ungvári két minutumon belül duplázott. A záró felvonás elején Ungvári koronázta meg mai teljesítményét, majd a mérkőzés vége előtt első kaput eltaláló lövéséből kozmetikázott a végeredményen a Mezőkövesd.

A tények: