Bárány Donáttal a Nemzeti Sport készített egy cikket, amelyben a támadó beszélt a csatárhelyzetről, a nemzetközi kupában kapott pofonról és arról, hogy az elsődleges cél a bennmaradás, de lehet merészet álmodni és a dobogóra vágyni.

Csak a hosszabbításban, a 91. percben cserélte le Szrdjan Blagojevics, a Debreceni VSC vezetőedzője Bárány Donátot a múlt heti, Kecskeméti TE elleni győztes bajnokin (2–0) – a korábban több sérüléssel is bajlódó csatár rendkívül örül, hogy gyakorlatilag végigjátszotta a mérkőzést, hiszen az élvonalban legutóbb több mint egy éve, tavaly augusztusban a Vasas elleni bajnokin (1–1) volt rá példa…

„Végre újra – néhány perc híján – végig a pályán lehettem NB I.-es bajnokin; felemelő érzés volt, legalább annyira, mint hogy adtam egy gólpasszt – mondta Bárány, a DVSC futballistája, aki a 62. percben előbb leszerelte Nagy Krisztiánt, majd szépen tálalt Sztefan Loncsar elé, aki nem hibázott, megszerezve a vezetést a Lokinak. – Szerencsére elkerülnek a sérülések, egyre jobb állapotban érzem magam. Másfél hete, az MTK elleni bajnokin gólt is szereztem, igaz, kikaptunk három egyre. Fontos, hogy minél több időt töltsek a pályán, azért dolgozom, hogy így is maradjon.”

A futballista (akinek hétfőn volt a 23. születésnapja) helyzetét megkönnyítette, hogy a nyáron két csatár távozott – Dorian Babunszki a svájci Grasshoppersbe, Antonio Mance a ZTE FC-be szerződött –, és egyedül Andrija Majdevac érkezett, aki egyelőre nem lépett pályára.

Első a csapat

„ Ketten vagyunk klasszikus csatárok a keretben a szerb sráccal, igaz, Szécsi Márk is játszhat elöl.” – folytatta Bárány Donát. – „Nekem egy feladatom van: jól futballozni, vagyis gólokat szerezni, gólpasszokat adni. De a leglényegesebb nem az én szerepem, hanem a csapaté: az első helyen állunk a tabellán, igaz, nem teljes a kép, hiszen több együttes sem játszott még hat bajnokit – így mi sem. A következő három tétmeccsünket idegenben játsszuk: Egerbe utazunk Magyar Kupa-mérkőzésre, megyünk Diósgyőrbe, majd következik az elhalasztott bajnokink a Paks ellen. Nyilván tudtuk, hogy ez az időszak is elkezdődik, amikor rendre útra kell kelnünk, hiszen az eddigi öt NB I-es találkozónkat odahaza játszottuk le. Ugye a Paks elleni mérkőzést az Európa-konferencialiga-szereplés miatt eltoltuk, míg a Kisvárda a pályája használhatatlansága miatt kérte, hogy cseréljük meg a pályaválasztói jogot.

Nagy előnyt jelentett nekünk, hogy odahaza futballozhattunk, de csak emiatt még nem nyertünk volna meg öt bajnokiból négyet. Az előző idényben is bizonyította a Debrecen, hogy erős, nem véletlenül végeztünk a harmadik helyen.

Ebben az évadban is az a cél, mint eddig: legyen meg a biztos bennmaradás, ezután lehet merészet álmodni, még a dobogóról is. Visszavágyunk a nemzetközi porondra. Sajnos a Rapid Wien ellen összességében simán kiestünk, hiszen a bécsi iksz után a Nagyerdei Stadionban öt nullára nyertek a vendégek, sokat lehetett tanulni ebből a kudarcból. Fájó volt látni, mekkora a különbség a két együttes között, és a Rapid később is bizonyította, mennyire erős: a következő körben a Fiorentina csak nehezen, 2–1-es összesítéssel jutott túl rajta. Én is most mutatkoztam be a nemzetközi porondon, az Alaskert és a Rapid elleni mérkőzésen is kaptam lehetőséget. Nyilván csalódás a bécsiek elleni hazai meccsünk, nagy pofont kaptunk, de jövőre újra meg akarjuk mutatni magunkat, és eredményesebben akarunk szerepelni.”

Mégpedig Bárány Donáttal a csapatban – mert bár a hírek szerint akadtak érdeklődők a nyáron, biztossá vált, hogy a DVSC-ben marad.

„Valóban több klub is csábított, de tárgyalásig nem jutottunk el. Főleg azért, mert a Loki jelezte, számol velem. Nincs más hátra, bizonyítani akarom, helyem van a kezdőben.” – mondta el a támadó.