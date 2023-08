A DSI Debrecen klasszisa, Senánszky Petra is indult a fukuokai vizes világbajnokságon. Kókai Dávid tanítványa az eredeti tervekkel ellentétben egyéniben csak 50 gyorson indult, illetve a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként is medencébe ugrott. Petra az idén felállított egyéni csúcsától (24.81) elmaradva, 25.04-nél csapott célba 50-en, így a 17. helyen zárt, azaz éppen lemaradt a középdöntőről. A váltóval a 13. pozíciót szerezték meg.

A cívisvárosi sportoló fáradtan, jó harminc órás utazás után kedden érkezett haza. – Számomra mindig nehezebben ment az átállás, mikor keletre kellett mennem, mint mikor nyugatra. Azonban erre nem akarok semmit sem fogni, másoknak is meg kellett szenvedni az időeltolódás miatt, mégis sikerült jó időket úszniuk. Én most elmaradtam attól, amit szerettem volna, ezzel együtt érdekes tapasztalat volt a világbajnokság.

Nem mondom, hogy felhőtlenül boldog lennék, azonban nem is szabad nagyon negatívan gondolkodnom. Ha az egész évet nézem, sok pozitívum is akadt, például az új országos csúcs, amelyet felállítottam. Bennem van az olimpiai szintidő, sőt, szerintem még annál jobbra is képes vagyok, csak ezt ki is kell tudnom hozni magamból, és stabilan tartani. Ehhez sokat kell még dolgozni, ami nem baj, mert szeretem csinálni. Úgy hiszem, mentálisan kell egy kicsit erősödnöm, szerencsére ezen a téren is van segítségem, össze fogom tudni magam szedni.

Egy egészen más sportágból jöttem, az uszonyos- és a klasszikus úszást össze sem lehet hasonlítani, az átállás legfőképp fejben ment nehezen. Túlságosan is maximalista és türelmetlen vagyok magammal szemben, muszáj elfogadnom, hogy időt kell adnom magamnak – összegzett Senánszky Petra, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a mezőny sokkal erősebb volt, mint a tavalyi vb-n, mikor 25.25-tel továbbjutott az előfutamból, most azonban egyéni csúcsra lett volna szüksége a továbbjutáshoz.

A váltóval kapcsolatban elmondta, egy átlagos időt hozott, és úgy érezte, este jobban ment volna számára, mivel viszont a staféta nem jutott tovább, így nem bizonyíthatott újra. Ennek ellenére úgy látja, a 13. helyük, amelyet megszereztek, egyáltalán nem rossz, sőt.

Feltöltődve folytatná a munkát

Bár azért hallatszott némi csalódottság Petra hangjában, mikor értékelte a tornát portálunknak, mégis inkább a tőle megszokott optimizmus kerekedett felül. – A lehetséges forgatókönyvek közül nem épp a legideálisabb valósult meg, ugyanis úgy terveztem, az év első felében meglesz az olimpiai szintidőm, vagyis a 24.70, ez egyelőre még várat magára, de továbbra is van esélyem, nincs veszve semmi, lesznek világkupa fordulók, és ott van a 2024-es dohai úszó-vb is. Azt érzem, szükségem van egy kis időre, hogy fel tudjak töltődni, két-három hét szusszanó után folytatom a munkát, bizakodóan tekintek előre, a fő célom továbbra is az, hogy ott legyek a párizsi olimpián! – szögezte le.