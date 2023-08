Viszonylag ritka, hogy egy debreceni nevelésű labdarúgó Katarban kapjon profi szerződést, ám a hajdúsági kötődésű Salah Amgad esetében ez a helyzet. A 25 éves futballista élete első profi kontraktusát írta alá a katari Stars Leagueben szereplő Muaither Sports Clubnál. A jemeni születésű sportoló 2013-ban Debrecenből költözött a közel-keleti országba, s egészen 2017-ig ott pallérozódott. Ezt követően Angliába tette át székhelyét, ahol Liverpool mellett egy félprofi klubban játszott, amelynek színeiben 19 góllal az év játékosa lett. Az „Amdzsi” becenévre hallgató futballista a Haonnak nyilatkozott először a transzferről. – Angliai karrierem során nem volt könnyű az egyetemet és a futballt összeegyeztetnem, hiszen napi több órát utaztam, majd reggel már óráim voltak. Lett volna lehetőségem magasabb szinten is futballozni, de még többet kellett volna vonatozni, így Amerikában folytattam. Egészen pontosan Floridában, ahol a Tampában fociztam. Szerencsém volt, hiszen kaptam sportösztöndíjat is, de idővel ismét Katarba költöztem, a szüleim folyamatosan itt éltek – kezdte, majd elárulta: a szabálymódosítások miatt lett lehetősége végre Katarba igazolni, és komoly tervekkel érkezett régi-új állomáshelyére –

Természetesen azért fogok minden nap edzeni, hogy kezdő legyek, s ha ez összejön, a válogatottban is be szeretnék mutatkozni, mindenkinek ez a célja. Sokat kell dolgoznom ezért, de nagyon motivált vagyok.

Nincs könnyű dolgom, a posztomra mindig légióst igazol az együttes, lesznek kemény vetélytársaim, de igyekszem a legjobbamat nyújtani – fogalmazott.

Forrás: Salah Amgad-Facebook

Szép emlékeket őriz

Noha Salah Amgad mindössze 15 éves korában elhagyta Magyarországot, mégis remek alapokat kapott a debreceni utánpótlásban. Annak ellenére, hogy élt és sportolt Angliában és az USA-ban is, nem felejtette el honnan indult, s mindig meleg szívvel gondol vissza a hazánkban eltöltött időre. A futballista portálunknak elmondta, a mai napig szokott a cívisvárosba utazni és hálás a debreceni utánpótlásképzésnek. – Debrecenben nőttem fel, s 12 évig éltem ott.

Az első edzőm Vadicska Zsolt volt, akitől remek alapokat kaptam. Kalandos időszak volt, hiszen vissza is költöztünk utána Jemenbe, és három évig semmilyen szintem sem tréningeztem. A sors úgy hozta, hogy ismét Magyarországra kerültem és újfent Vadicska Zsolt lett az edzőm. Nagy volt a különbség, mert a többiek folyamatosan képezték magukat. Fél évet követően a DSI-be kerültem kölcsönbe, majd ott is maradtam, addig amíg végleg nem költöztünk Katarba.

Nem csupán a futball szempontjából köszönhetek sokat a cívisvárosnak. Ott tanultam meg, hogy tisztelnem kell a társakat és az edzőket is. Örülök, hogy Magyarországon nőhettem fel, a mai napig sokat gondolok erre az időszakra – nyilatkozta a futballista, majd kérdésünkre elmondta, utána szokott olvasni a magyar futball helyzetének. – Napi szinten nem követem a magyar focit, de tudom például, hogy a Loki nem is olyan rég kiesett az NB II.-be, ahonnan nagyon hamar vissza is jutottak, jelenleg pedig szépen szerepelnek. A sport napilapokat sokat szoktam olvasni, szeretek tisztában lenni a történésekkel – mondta, majd hangsúlyozta: az alapok a világ bármely országában hasonlóak, de az USA-ban például nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai tényezőkre. Inkább atlétákat készítenek, majd csak később futballistákat. Katarban hasonló a rendszer, mint Magyarországon és a bajnokság lebonyolítása is azonos.