Ahogy arról portlunkon korábban már beszámoltunk, több személyi változás is történt a Debreceni Kosárlabda Akadémia szakmai stábjában. Ennek részeként a DEAC U20-as kosárcsapatával bajnoki címet nyert Nemes Péter az élvonalbeli szegedi SZTE-Szedeák együttesében folytatja karrierjét, a szakember Nikola Lazics vezetőedző segítője lesz a 2023–24-es szezonban – számolt be a bball1.hu oldal.

– Nem ismeretlen közegbe érkezem, hiszen Kiss Zsoltival és Simándi Árpival együtt végeztük el a szakedzői mesterképzést a TF-en – elvenítette fel a portálnak az újdonsült másodedző. – Egyeztettem Kardos Péter elnökkel és Nikola Lazics vezetőedzővel, és tetszett a feladat, amit felvázoltak, a saját fejlődésem érdekében is ez egy jó lehetőség számomra. Ismertem Nikola munkásságát, tavaly az edzői továbbképzésen is találkoztunk, biztos vagyok benne, hogy szakmailag nagyon sokat tanulhatok tőle. Nem lesz könnyű feladatunk a szezon során, de úgy gondolom, a magyar mag adott, és egy jó közösséget alkotnak majd a srácok, ehhez kell megtalálnunk majd a megfelelő láncszemeket a légiósok személyében. Augusztusban sokat szeretnénk foglalkozni a fiatalokkal, több egyéni képzést tartani számukra, hogy később a lehető leggördülékenyebben folytathassuk a munkát, majd rugalmasan működjön minden, amikor teljes kerettel készülhetünk – mondta el Nemes Péter.