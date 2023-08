Az élvonalban szereplő férfi futsalcsapatok is belevágnak a küzdelmekbe: a 2023/24-es szezon első fordulójában, az előző kiírásban ezüstérmet szerző MVFC Berettyóújfalu a Nyírbátort fogadja hétfőn 18.30-től hazai pályán, a Pálfi István Rendezvénycsarnokban.

A Mezei-Vill vezetőedzője, Trencsényi János érdeklődésünkre elmondta, nem nyúlt túl hosszúra a felkészülésük, mely során két edzőmeccset játszottak, az egyiket épp a nyírbátoriak ellen. És noha az az összecsapás remekül sikerült, 8–2-re nyertek, azonban nem szabad abból kiindulniuk.

– Ellenfelünk bizonyára koncentráltabb lesz ezúttal, mint volt a felkészülési találkozón, nekünk pedig nem lehet alapul vennünk azt a derbit, mi számítunk az esélyesebbnek, ugyanakkor be is kell bizonyítanunk, hogy jobbak vagyunk. Remélem, minden játékosunk elég elhivatott lesz, szurkolóink is biztosan ki vannak már éhezve, így remélhetőleg sok néző előtt indíthatjuk a bajnokságot – fogalmazott Trenyó, aki elismerte, nincsenek még topformában, de ahogy halad előre az idő, ők is úgy rázódnak majd bele egyre jobban.

Fontos a jó rajt

– Nem kellett csapatot építenem, a mag egyben maradt, ez lehet a fő erősségünk. Próbálunk egyre több fiatalt beépíteni az együttesbe, ugyanakkor ahhoz, hogy hozzá tudjanak tenni a játékunkhoz, nekik is meg kell érteni, muszáj küzdeniük és teljesíteniük, a játékperceket nem ajándékba kapják, elvárásaink is vannak velük szemben.

Közhelyként hangozhat, ám valóban fontos, ki hogy kezdi a bajnokságot, az elsődleges célunk, hogy ott legyünk a felsőházban, titkon bízunk benne, hogy ismét döntőt játszhatunk, viszont ehhez rengeteget kell dolgoznunk, sok múlik majd a többi csapaton is, mindenesetre biztosra veszem, hogy izgalmas bajnokság elé nézünk

– vélekedett az újfaluiak mestere.

Az MVFC-nél nem volt nagy jövés-menés a nyáron, Gál István befejezte a sportot, távozott a székely center, Tifán Norbert Tamás, és Takács Zoltán is, illetve Nagy Kevin személyében igazoltak egy ifjú válogatottat.