A régi borításnak már nyoma sincs, a talaj szép egyenletes, a granulátum nagy zsákokban, bevetésre készen, és a ragyogóan zöld, új pázsit is alig várja, hogy a helyére kerüljön.

Félidejéhez érkezett az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum területén található szabadtéri műfüves labdarúgópálya rekonstrukciója.

Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót kedden délután. A Loki régi otthona mögött elterülő terület egyelőre még elég kopár, azonban amint arra fény derült, egy-két héten belül új színben fog tündökölni.

– Még 2007-ben hoztuk létre ezt a pályát, a szakemberek szerint nyolcévente érdemes felújítani ezeket, szóval a miénk igazán megérett már a rekonstrukcióra.

A DSI-s növendékek mellett sokan mások is használják a játékteret, amelynek bármennyire is jó gazdái vannak, érthető módon az évek során elhasználódott. A Magyar Labdarúgó-szövetség jóvoltából jött egy lehetőség, így, a Sportcentrumon keresztül, közel nettó 100 millió forintból tudjuk ezt a beruházást megvalósítani, önerő nélkül.

A többi, a város, illetve a Sportcentrum által fenntartott műfüves pálya is nagy kihasználtsággal működik, ami azért is örömteli, mert ez azt jelenti, hogy sokan mozognak, és ez az egészséges életmódhoz elengedhetetlen – fogalmazott dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere az eseményen, mely alatt is zajlottak a munkálatok.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, mivel a DSI Debrecen egy körzetköpont, különösen fontos, hogy olyan környezetben tudjanak edzeni, játszani a fiatalok, melyet megérdemelnek. – Nagyon örülünk a pályafelújításnak, nem kérdés, a friss borítást is ki fogják használni. Biztos vagyok benne, hogy amint elkészül a város legújabb pályája, amire egy-két héten belül kerül sor, rögtön be fog népesülni az.

Új órát is kapott

– Jó ideje húzódott már a felújítás, aminek épp itt volt az ideje, több ezer ember örömére végre eljött ez a pillanat. Rengeteg gyermek játszik ezen a pályán, egy kivilágított, műfüves játéktér nagy áldás, mikor az időjárási körülmények mostohák, most egy új, elektromos órával is gazdagodott a terület. Sok neves labdarúgó pallérozódott itt, említhetném Sándor Tamást, vagy épp Dombi Tibort is, azon vagyunk, hogy még sok szép karriert befutó játékost neveljünk ki – mondta el érdeklődésünkre Kozma Mihály, a DSI labdarúgó szakosztályának vezetője, aki izgatottan várja, hogy ismét birtokba vehessék a pályát.