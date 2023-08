Vereséggel debütált hazai pályán a Kis Loki szerdán délután. A Máté Péter vezette együttes a Putnokot látta vendégül az NB III. Észak-Keleti csoportjában. A Borsod vármegyeiek szintén jól kezdték a pontvadászatot, így minden okuk megvolt arra, hogy reménykedjenek idénybeli második sikerükben. Sok kérdést nem is hagytak a putnokiak, hiszen a 10. percben megszerezték a vezetést, majd a 38. és 41. minutumban növelték is azt, így 0–3 volt a félidőben az állás. A fordulást követően is jól jött ki a Putnok, s a 48. percben be is állították a 0–4-es végeredményt, amellyel a tabella élére ugrottak.

Győzelem nélkül

A másik debreceni csapat is pályára lépett szerdán, a DEAC együttese idegenben a Hatvan ellen igyekezett megszerezni első győzelmét a bajnokságban. Urbin Péter tanítványai nem biztos, hogy ilyen kezdésre számítottak, hiszen Szabó Szilveszter és Dinka Kristóf révén már az első félidőben 2–0 volt az eredményjelzőn. A szünetet követően ugyan Onyebuchi találatával sikerült zárkóznia a fekete-fehéreknek, de egyenlíteni már nem tudtak, így 2–1-re a házigazda Hatvan gyűjtötte be a három pontot.