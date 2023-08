Szereti a fürdővárost

Általánosságban elmondható Hajdú-Bihar vármegyéről, hogy rengeteg a sportszerető ember. A rekordkísérletre is sokan voltak kíváncsiak, amely nagy erőt adhatott a rendkívül motivált freestyle-osnak, aki portálunknak elmondta, mindig szeret Hajdúszoboszlóra járni. – Már 2007-ben freestyle-oztam, előtte pedig futballoztam én is. Nem szerettem a számítógépes játékokat, inkább a mozgás híve vagyok. Abban a tekintetben szerencsésnek mondhatom magam, hogy több mint tíz éve a nézők hozzátartoznak a fellépéseimhez, így ezzel nem volt probléma. Nagyon hálás vagyok a városnak, hogy sorozatosan engedélyt kapok a produkcióimhoz – fogalmazott a fiatal rekorder.

A rekord végén a kicsiknek is volt lehetősége bizonyítani, hiszen Keresztesi Róbert egy labdát ajánlott fel annak a fiatalnak, aki a legtöbbet tudja dekázni egy perc alatt. Végezetül a labdazsonglőr elmondta, azért választotta az ötvenes határt, hogy kihívástudat legyen az emberekben. Ez egy olyan szám, amit talán mások is meg tudnak csinálni. Amennyiben jövőre is felléphet, szeretné, ha minél több ember megmozdulna.