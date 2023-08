– Már gyerekkoromban is szerettem a focit, a korábbi Nagyerdei Stadionba is rendszeresen kijártam, még a nagy sikerek előtt. Korábban én is fociztam, és megadatott egyszer az is, hogy labdaszedő lehettem egy Debrecen–Ferencváros rangadón, ami a mai napig szép emlék számomra. Inkább élőben szeretem nézni az összecsapásokat, úgy van egy különleges varázsuk, pláne ha az ember drukkol is az adott együttesnek. Egyébként angolfoci-párti vagyok, a Liverpool nagy kedvencem, főként Jürgen Klopp miatt, akit még Mainzban szerettem meg. Nekem ő az egyik példaképem, a habitusa, a szakmai tudása, és fanatizmusa okán. Kíváncsi voltam, mire megy Angliában, ahol aztán újra bizonyította hozzáértését – árulta el a juniorválogatottal nemrégiben Eb-aranyat nyerő sikeredző, majd azt is hozzátette, számára a focimeccsre járás kikapcsolódás, szurkol, de ha nem úgy sikerül egy-egy derbi, nem esik úgy letargiába, mint a kézilabda esetében.

Szilágyi Zoltánnak tetszett, amit látott

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív