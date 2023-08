Régóta várt magyar salakmotoros siker született a közelmúltban Lengyelországban. A debreceni speedway-reménység, Lovas Zoltán az elmúlt évhez hasonlóan meghívást kapott a lengyelországi Torunban megrendezett Speedway Ekstraliga Campre. A Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM), a Lengyel Autó- és Motorsport Szövetség (PZM) és a lengyel Ekstraliga által második alkalommal lebonyolított négynapos edzőtáborban 3 kontinens, 13 ország, 48 ifjú salakmotorosa vett részt a különböző képzéseken, edzéseken és versenyeken. A fiatal tehetségeket három kategóriába sorolták: 500 köbcentis (16-20 éves korig), 250 köbcentis (13-15 éves korig) és az új, 85-190 köbcentis osztályba (11-13 évesek). Az edzőtáborba (ugyanúgy, ahogy tavaly) két magyar salakszóró kapott meghívást, a 250-eseknél Lovas Zoltán, az 500 ccm-esek között a vasadi Moto Arena Hungary motorosa, Füzesi Richárd képviselte hazánkat. Az esemény csúcspontjai a viadalok voltak, a 250 köbcentis csoportban Lovas és 15 riválisa egy kétnapos verseny során mérte össze tudását a Grand Prix-sorozat egyik helyszínének otthont adó toruni Motoarenában.

Biztató főpróba után

Lovas edzőtáborozásának remek alaphangulatot szolgáltatott, hogy a camp első napján, amikor szabadedzés volt a programban, a debreceni Európa-bajnoki elődöntőről is jól ismert klasszis, Szymon Wozniak látogatta meg a boxában a hajdúsági srácot.

– Vasárnap a Grudziadz–Gorzów meccsen még Szymon Wozniaknak szurkoltam a helyszínen, majd hétfőn odajött hozzám a boxomba a lengyel klasszis, s azt mondta, nagyon tetszik neki a stílusom. Tanácsolt még három dolgot azzal kapcsolatban, hogyan üljek a motoron, majd azt is elmagyarázta, miként tartsam a lábam a befordulóban.

Ezután mesélte apa, hogy amikor a pályán voltam, Wozniak és Emil Sajfutdinow engem néztek. A gyakorlást követően újabb meglepetés ért, Sajfutdinow is megszólított, s azt mondta, emlékszik rám a tavalyi debreceni edzéséről, s azóta nagyon sokat fejlődtem! – újságolta sportolói Facebook oldalán Lovas Zoltán.

A SpeedWolf Debrecen ifjú titánja nagy reménnyel és önbizalommal telve várta az első megmérettetést, mivel az előző nap startgépes tréninget tartottak a résztvevőknek, s ez Lovasnak remekül sikerült. Egy alkalommal egy, majd háromszor két ellenféllel edzett a cívis salakos, s mind a négy futamban rajt-cél győzelmet aratott. A remek főpróbát nagyszerű verseny követte, amiről Lovas ekképpen nyilatkozott a közösségi oldalán. – Ahogy azt korábban írtam, sikerült nagyon jól beállítani a motoromat, éppen ezért rendkívül bizakodó voltam a verseny előtt. A Speedway Ekstraliga Camp első viadala bebizonyította, hogy a lehető legjobbak voltak a beállítások, hiszen sorra jöttek a pontok. Az első négy futamomból hármat megnyertem, mindössze egyszer lettem második, a svédországi páros Eb-s társam, Alfred Aberg ért előttem célba. Az utolsó körig vezettem a mezőnyt, de sajnos a záró futamomban eltaktikáztam magam. Jól sikerült a startom, de amíg arra figyeltem, hogy a sárgáról induló ausztrál srácot kizárjam, addig a lett fiú belülről elment. Utána még Mitchell McDiarmid is megelőzött, így be kellett érnem a harmadik hellyel. Összesítve 12 ponttal a negyedik pozícióban zártam, a brit Cairns (14 pont), Aberg (13) és McDiarmid (12) mögött. Azt hiszem, arra külön büszke lehetek, hogy a későbbi győztest egyedül én tudtam legyőzni! Nem tagadom, bosszantott, hogy a végén lecsúsztam a dobogóról, de szerencsére másnap jött a második verseny, ahol lehetett javítani – fogalmazott a 14 esztendős magyar salakszóró, akinek a teljesítményéről még az eseményt közvetítő lengyel kommentátor is elismerően nyilatkozott, s nem utolsó sorban helyesen ejtette ki a magyar fiú nevét!

Különfutamban dőlt el

Másnap rendezték a második felvonást, és a kiírás értelmében összeadták a két megmérettetés teljesítményeit, s így hirdettek végeredményt. Ekkor minden magyar szurkoló még csak bizakodott abban, ami végül beteljesedett: Lovas Zoltán dobogós helyezést ért el a nemzetközi erőpróbán. A második versenyen a debreceni salakos lemásolta az előző viadalon nyújtott produkcióját: három rajt-cél győzelem mellett egyszer lett második, illetve harmadik, így 12 pontot gyűjtött. Külön említést érdemel, hogy a nap győztesét, a holland Lester Matthijssent egyedül a magyar versenyző mattolta.

Összesítésben a két nap alatt 24 pontot gyűjtött Lovas, s mivel Matthijssen neve mellett is ugyanennyi pont állt, így a harmadik hely sorsát „szétmotorozás” döntötte el köztük. – Amikor a sorsolásnál kihúztam a piros starthelyet, már éreztem, hogy meglesz a győzelem! Sikerült eljönnöm startból, s ezt követően arra törekedtem, hogy ne sodródjak ki, mert tudtam, hogy a holland srác belül próbálkozik.

Végül megnyertem a különfutamot, s ezzel a harmadik helyen végeztem a tornán. Még soha nem értem el ekkora sikert, mint most! Egyszerűen szóhoz sem jutok!

Nagyon örülök, nem tudom semmihez sem hasonlítani ezt a fantasztikus érzést! Büszke vagyok rá, hogy felállhatok a dobogó harmadik fokára – írta posztjában a debreceni tehetség, aki külön megköszönte a rengeteg buzdító, bátorító üzenetet, amit az interneten kapott. Lovas mellett a verseny győztese, a brit William Cairns (28 pont), valamint az ausztrál Mitchell McDiarmid (25) volt hivatalos az edzőtábor zárónapján tartott hivatalos díjkiosztó ceremóniára.

Rigában az Eb-n

A sűrű július után pár hét szünet következik Lovas versenynaptárában. Ahogy a fiatal salakos a Hajdú Online-nak elmondta, legközelebb augusztus 19-én áll starthoz Rigában, ahol az egyéni Európa-bajnokság második elődöntőjében szerepel. Amennyiben a magyar pilóta az első nyolc között végez, akkor bejut az augusztus 20-ai Eb-döntőbe, amit szintén Lettország fővárosában rendeznek.