Megnyerte a Hajdú-Bihar vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjának 2022/2023-as szezonjának alapszakaszát, s ezzel bajnok lett a Nádudvari Sportegyesület U19-es együttese. A siker értékét növeli, hogy az előző szezonban is ők bizonyultak a legjobbnak és mindezt csupa helyi játékossal érték el. Az eredményesség „titkáról” kérdeztük a klub elnökét, Gere Csabát.

– A fiatalok rendszeresen járnak edzésre, így Károlyi Zoltán edzőkollégám vezetésével hétről-hétre becsületesen felkészülnek a bajnoki találkozókra – vázolta az „alapreceptet” a felnőtt csapat trénereként is tevékenykedő szakember, aki emellett természetesen az utánpótlás gárdákon is rajta tarja szemét, amelyek közül az U15 futsal- és U13-as csapatot ő edzi. A Rásó Péter által pallérozott U16-os gardából is egyre többen érnek be a szintlépésre, s az U11 (edzőjük: Károlyi Albert), valamint a Silye Gábor kezei alatt fejlődő U9-es és U7-es korosztályok létszáma és az ott készülő gyermekek kvalitása is biztatónak látszik a jövőre nézve.

A Nádudvari Sportegyesület ifjúsági bajnokcsapata

Forrás: Lévai Péter-archív

Az egész bajnoki mezőny két legeredményesebb játékosa is a nádudvari ifik közül került ki Makula Szebasztián és Fekete Krisztián személyében 35, illetve 31 találattal.

Ez idő alatt 20 meccsből 18-at megnyertek (tavaly ugyanilyen sikeres mérleggel zártak). A számukra már tét nélküli rájátszás fordulóiban a csapat nagy része „feljátszott” a felnőtt együttesbe. Ezáltal az edzők is friss képet kaphattak arról, kikkel lehet már akár a következő szezonban is számolni a felnőttek között.

Jól megérdemelt aranyérmüket a Jubileumi Labdagálán a Loki Legendák legnagyobb sztárjától, Sándor Tamástól vehették át.