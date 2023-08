BUSE–Bestrong SC 3–2 (1–1)

100 néző. Vezette: Puskás Z. (Forgács K., Lévai Z.)

BUSE: Mező L., Korcsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Magyari Cs.(Tanka L.), Trippon P., Trencsényi J., Ertsey Zs.(Erdei K.), Erdei Sz.(Duró D.), Nagy R., Nagy I.(Mező L.). Edző: Szitkó Róbert

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Hermann D.(Lénárt P.), Juhász B., Haraszin Zs., Tóth G.(Berki B.), Vietorisz Á.(Molnár Z.), Madar Cs., Ferenczi T.(Barabás Z.), Bartók P., Csák Zs. Edző: Köstner Tamás

Gól: Nagy I.(2), Trippon P., illetve Vietorisz Á., Csák Zs. Jók: Senki. Kiállítva: Haraszin Zs. Ifi: 2–0

Szitkó Róbert: Nem kezdtük jól egyik félidőt sem és ezt az ellenfél meg is büntette, de sikerült fordítanunk és játékban is jobbak voltunk a mérkőzés nagy részében.

Köstner Tamás: Kétszer is vezettünk idegenben, és volt lehetőségünk arra, hogy harmadjára is nálunk legyen az előny, és ezáltal megnyerjük a találkozót. Mi elhibáztuk a meccslabdát, a hazaiak viszont a második tizenegyesüket értékesítve nem, így övék lett a három pont. Sok az új ember, kell idő az integrációhoz, és egészen biztos vagyok benne, hogy fogunk ettől sokkal jobban és eredményesebben játszani. Jövő héten javítanunk kell hazai pályán, amihez szükségünk lesz a Bestrong ultrákra is! Nekik üzenem, valamit odahúzunk a grillre!

Sárréti DSK–Hajdúnánás FK 0–0 (0–0)

150 néző. Vezette: Orosz J. (Dr. Bendik T., Faragó F.)

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B.(Mezei Gy.), Balás V., Vass Á., Alimán A.(Hajdu Zs.), Burkus D., Turai A., Kiss D., Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Hajdúnánás FK: Urbán G., Vadász L., Bencze D.(Kiss L.), Tóth B.(Bohács B.), Andorkó S., Linzenbold Zs., Papp L.(Rőth A.), Fodor J., Uri M.(Újvári Zs.), Kompár B.(Oláh P.), Pelles D. Edző: Daróczi Péter

Szabó Lajos: Egy nagyon küzdelmes bajnoki nyitányon vagyunk túl, ahol tudtuk, hogy egy jó csapattal fogunk találkozni. Végig a győzelemre játszottunk, hazai pályán sajnos 5-6 ember amatőr hozzáállása miatt nagyon szűkös kerettel vágtunk neki a mai mérkőzésnek. Minden tiszteletem a ma pályára lépő játékosoknak, szívüket-lelküket beleadva tették a dolgukat. Ha eredményt akarunk elérni hosszabb távon, nagyobb összefogásra van szükség, mert ennyi kellett volna a mai győzelemhez. Egy ilyen parázs mérkőzést, úgy gondolom, a játékvezetőnek jobban kézben kellett volna tartani, mert sokszor a játékosok testi épsége is veszélyben forgott az indulatok következményeként. Nagyon bízunk a sikeres folytatásban, remélem az egy szív, egy dobbanás szlogen újra egy sikeres csapattá kovácsolja Sárrétudvarit. Sok sikert kívánunk a Nánás csapatának! Gratulálunk az ifinek a bravúros pontszerzéshez! Hajra Udvari!

Daróczi Péter: Később nyilatkozik.

Aqua-General Hajdúszoboszló–Hajdúböszörményi TE 2–0 (2–0)

100 néző. Vezette: Tatár I. (Gulyás S., Gajdics Z.)

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Éder G., Potor M.(Domonkos Sz.), Székelyhidi S.(Somogyi S.), Tóth L.(Bakonyi M.), Plókai G.(Dobi B.), Bucz B.(Pallagi J.), Szathmári Zs., Tövisháti M., Éles Z., Drobina M.(Gomes S.). Edző: Szabó László

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bogár M.(Mizsei Sz.), Zubora T., Papp P., Sustyák B., Sallai Cs.(Prokisch D.), Bányász A.(Forgó P.), Nagy Z.(Pásztor D.), Patócs R., Buka B., Kónya M. Edző: Balogh József

Gól: Tóth L., Éles Z. Jók: Senki

Szabó László: Nem nyilatkozott!

Balogh József: Sajnos a nyitómérkőzésünk nem sikerült a legszerencsésebben, pár dolgon a jövőben mindenképpen változtatnunk kell, ha eredményesek szeretnénk lenni. A jövőben ezeken szeretnénk dolgozni. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez!

Létavértes SC’97–Balmazújvárosi FC 2–0 (1–0)

70 néző. Vezette: László J. (Hetrovics R., Tóth G.)

Létavértes SC’97: Bodnár M., Demján J., Zurbó Cs.(Papp Z.), Pető Z., Zurbó B.(Csirkés I.), Kontor B.(Vida F.), Ujvárosi M., Kerekes B., Lovász V., Rózsa N.(Szabó Zs.), Bora Z. Edző: Posta Sándor

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Szabó N., Szabó G., Szabados M.(Juhász S.), Kiss B., Heczel D., Éder B., Csorvási T., Kovács M., Draveczky L.(Gém B.). Edző: Pintér István

Gól: Ujvárosi M.(2). Jók: Újvárosi M., Zurbó B., Bodnár M. Ifi: 2–4

Posta Sándor: Közel azonos erők küzdelme volt a mai mérkőzés. Az első félidőben sikerült enyhe fölényben játszani, de a második félidő végén inkább az ellenfelünknek sikerült ugyan azt a fölényt kiharcolni. Örülök, hogy a csapathoz visszatérő Újvárosi Máté visszatérése jól sikerült, és a jó játék mellet gólokat is rúgott. A győzelem a csapategység eredménye volt.

Pintér István: Még nem kezdődött el számunkra a Vármegye I-es bajnokság.

Monostorpályi SC’97–Nagyrábé Petőfi SK 5–1 (0–0)

300 néző. Vezette: Takács I. (Szűcs L., Karsai B.)

Monostorpályi SC: Bákonyi N., Ménes M., Nyilas Sz.(Erdős B.), Nemes E.(Illés D.), Sólyom M.(Bodnár L.), Rostás G.(Nagy M.), Rácz Zs., Sós D., Pataki Zs., Bacsó Á.(Kolompár K.), Szabó J.(Bojti Á.). Edző: Bereczky Bence

Nagyrábé Petőfi SK: Aranyi T., Kovács A.(Kolompár D.), Kaszás Z.(Mészáros I.), Sipos R.(Szabó I.), Bacsó A., Kiss B.(Fodor N.), Szőke M., Vincze G.(Ötvös S.), Kocsis L.(Pukoli J.), Jánosi B., Balás G. Edző: Bende Tibor

Gól: Bojti Á.(2), Erdős B., Kolompár K., Rácz Zs., illetve Kiss B. Jók: Mindenki

Bereczky Bence: Olyan volt ez a meccs, mint az a bizonyos első alkalom: kezdetnek tökéletes, de bízunk benne, hogy lesz még ennél sokkal jobb is. Szervezetten védekező ellenfelünket csak az utolsó fél órában tudtuk felőrölni, részben a kihagyott helyzetek miatt, részben azért, mert tompák voltunk. További sok sikert kívánok a Nagyrábénak, biztos vagyok benne, hogy meg fogják állni a helyüket a megyei első osztályban! Új igazolásunknak, a súlyosnak tűnő sérülést szenvedő Szabó Jánosnak mihamarabbi gyógyulást kívánok!

Bende Tibor: 20 év után rögtön a regnáló bajnok ellen kezdtük meg szereplésünket a legfelsőbb megyei osztályban, amely nem bizonyult könnyű feladatnak, tekintve a monostori keret minőségét. Azt gondolom hetven percig néhány hibát leszámítva közel tökéletesen működött a taktikánk, sikerült vezetést is szereznünk, azonban fizikálisan az ellenfelünk fölénk nőtt, így megnyertek a mérkőzést. Összességében megérdemelt hazai győzelem született, azonban úgy gondolom, az eredmény kicsit túlzó, ugyanis sokkal több munkát fektettünk ebbe a mérkőzésbe, mint amit a végeredmény tükröz. Kell meg idő, hogy ennek a bajnokságnak a tempóját, ritmusát fizikálisan és gondolkodásban is felvegyük, viszont reményeim szerint előbb-utóbb ki fogunk lépni a szimpatikus vesztes szerepéből. Hosszú út és kemény munka, de hiszek magunkban. Gratulálok a hazaiak győzelméhez és sok sikert kívánok céljaik eléréséhez. Hajra Nagyrábé!