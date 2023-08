A DVSC Schaeffler nagy erőkkel készült a szeptemberi szezonrajtra. A Loki már két edzőmeccset lejátszott, csütörtökön délben pedig a romániai Beszterce felé vette az irányt. A csapat egy minitornán vesz részt, amelynek a péntek délutáni elődöntőjében a Gloria Buzau lesz az ellenfél. Vasárnap a győztes a házigazda Gloria Bistrita és a francia Besancon összecsapásának a nyertesével játszhat döntőt, a vesztes csapatok a harmadik helyért küzdenek majd meg.

A felkészülés kapcsán az együttes saját nevelésű beállósát, Füzi-Tóvizi Petrát kerestük. A magyar válogatott játékos elmondta, hogy nem túl sok ideje volt pihenni a nyári szünetben. – A bajnokság végét követően még volt egy válogatott összetartásunk, aztán az esküvőnkre készültünk gőzerővel, közben pedig még vizsgáztam is az egyetemen. Szerencsére egy nyaralásra még jutott idő, úgyhogy újult erővel vágtam neki a feladatoknak – fogalmazott.

Debrecenben a BL

A válogatott kézilabdás elmondta, nagyon boldog volt, amikor kiderült a BL-ben indulhat a csapata.

– Mindannyian erről álmodtunk, hogy kipróbálhassuk magunkat a legnagyobbak között. Ez az év nagyon jó lesz arra, hogy sokat tanuljunk és fejlődjünk ezen a színvonalon is. Az különösen nagy élmény, hogy én ezt a DVSC-vel élhetem át Debrecenben, az otthonomban, és itt játszunk majd Bajnokok Ligája-meccseket

– hangsúlyozta.

A DVSC már bő három hete elkezdte a felkészülést, azóta már két edzőmeccset is játszottak. Elsőként az MTK vendégeként, majd a Hódosban a Ferencváros ellen arattak egyaránt egygólos sikert. – Ebben a szakaszban azon van a hangsúly, hogy a társaság minél inkább összecsiszolódjon. Ez a mostani utazás is hozzájárul ehhez, hiszen több napig együtt leszünk, ezen kívül fontos, hogy ezeken a találkozókon viszontlássa Szilágyi Zoltán vezetőedző azokat, amiket a tréningeken kér. Az újaknak is ilyenkor van lehetőségük felvenni a ritmust és elsajátítani azokat a figurákat, amiket mi alkalmazunk. Most azon van a hangsúly, hogy amikorra kell, addigra összeálljon a brigád – fogalmazott.

Új társak

A Lokihoz öt kézilabdás érkezett a nyáron: Gabrijela Bartulovic, Grosch Vivien, Tamara Haggerty, Elinore Johansson és Juhász Kata. Utóbbira valószínűleg egész szezonban nem számíthat az edzői stáb, hiszen súlyos térdsérülését követően nemrég operáción esett át és nála a rehabilitációé lesz a főszerep a következő hónapokban. A másik négy sportolóra viszont komoly feladatok várnak már a közeljövőben is. Füzi-Tóvizi Petra úgy látja, nincs gond a beilleszkedésükkel.

– Mindannyian nagyon pozitív személyiségek, új színt hoztak a kis csapatunkba, nagyon örülünk neki, hogy csatlakoztak hozzánk

– mondta.

A Loki beállósának poszttársa éveken keresztül az a Bordás Réka volt, aki nyáron a Ferencvárosba igazolt, úgyhogy innentől kezdve a holland válogatott lesz a párja. – Új felállásban leszünk idéntől kezdve, Rékával tényleg sokáig voltunk csapattársak, kialakult közöttünk egy megszokott rutin és sokat tudtunk egymásnak segíteni – fogalmazott.