A Debreceni VSC labdarúgói remekül indították a szezont, hiszen az Európa Konferencia Liga-selejtezőben aratott örményországi győzelmüket követően, első bajnoki mérkőzésüket is megnyerték hétfőn este. A Loki 3–1-gyel küldte haza a Mezőkövesdet a Nagyerdei Stadionból, a játékosoknak azonban sok idejük nincs pihenni, hiszen csütörtökön már jön az Alashkert elleni visszavágó.

A háttérben is folyamatosan zajlik a munka és a hétfői főszponzori szerződés megkötését követően kedden délután újabb támogatóját mutatta be a DVSC. A Toyota és Lexus márkájú gépjárműveket forgalmazú Roadservice Kft. a következő két évben járul majd hozzá az együttes közlekedéséhez közel egy tucatnyi autóval.

Elkötelezettek a sport iránt

A bejelentés alkalmával Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője elmondta, kiváló partnerekre leltek a csapat közlekedésének megsegítésére.

– Olyan kollégákat ismertünk meg, akik igazán elkötelezettek a debreceni sport és a DVSC labdarúgócsapata iránt, azt gondolom, hogy hosszú távon is erősíthetjük majd egymást.

Az a célunk, hogy azt az értéket, amiket ők felépítettek, azt mi a magunk módján erősítsük a Loki által. Szeretnénk sportszakmailag és úgy általában mint klub is fejlődni – fogalmazott.

A szakember véleménye szerint ez a megállapodás már hozadéka lehet a Loki kiváló tavaszi szereplésének, illetve annak, hogy több mint 40 százalékkal növekedett az átlagnézőszám a korábbi idényhez képest. – A médiában és a közösségi platformokon is azt tapasztaltuk, hogy fokozódik az érdeklődés a csapatunk iránt, és talán ennek is eredménye ez az együttműködés – mondta. Makray Balázs megemlítette, hogy személygépkocsikon kívül két kisbuszt is kap a DVSC, amiknek az akadémisták és a felnőtt csapat felszerelésének szállítása során nagy hasznát veszik majd.

Illés-Tóth Anita | Forrás: Molnár Péter

Elhivatottság és elszántság

Az eseményen a Roadservice Kft. két tulajdonosa, Illés-Tóth Kálmán és Gánya Rudolf is részt vettek, a cég Lexus márkamenedzsere, Illés-Tóth Anita pedig elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy immár a debreceni sportéletnek is részesei lehetnek a DVSC futballcsapatát szponzorálva. – A márka már több fronton is képviselteti magát a magyar sportéletben. A Davies-kupát és az olimpia csapatot is támogatjuk. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor a Loki megkeresett bennünket, hogy segítsük őket a mobilitásban.

A hétfő esti bajnoki egy nagyon jó kezdet volt, láttuk a játékosokon azt az elhivatottságot és elszántságot, amit a mi cégünk is képvisel már 30 éve

– fogalmazott. Hozzátette, nagyon várják az együttműködést a következő két évben.

A Toyota magyarországi kommunikációs vezetője, Varga Zsombor azt hangsúlyozta ki, hogy ritka, amikor a Toyota nála idősebb szervezettel köt együttműködést.

Varga Zsombor | Forrás: Molnár Péter

A DVSC idén ünnepelte 121. születésnapját, ezzel pedig 35 évvel idősebb, mint japán autómárka. – Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan egyesülettel köthettünk szerződést, amely az ország legnépszerűbb sportágát képviseli az egyik legsikeresebb magyar klubként – mondta. Majd kiemelte, hogy a DVSC a rendkívül aktív helyi közösség és rajongóbázis számára példaképként szolgál hazánk egyik legimpozánsabb stadionjában.