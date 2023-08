Két győztes mérkőzés, egy kupameccs és egy bajnoki találkozó után idegenben lépett pályára a DEAC a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 4. fordulójában. A fekete-fehérek a Budai II László Stadionban, a REAC vendégeként játszottak szombat délután. A gárda technikai vezetője pénteken apuka lett, a csapaton volt a sor, hogy győzelemmel köszöntse a kis Noelt - írja a deac.hu.

Borzasztóan indult a találkozó a DEAC számára, Lakatos már a 2. percben a debreceniek hálójába vágta a labdát egy szöglet után. Szerencsére két minutummal később Soltész János közelről egalizált. A gyors egyenlítés után a DEAC átvette az irányítást, és többször is eljutottak a házigazdák kapujáig. A bal kapufát is eltalálták, ám előtte már lest jelzett a partjelző. Jól zártak a hazaiak hátul, s ha kiszabadultak a szorításból - szerencsére - rendre rosszul céloztak. A 25. percben Lénárt lőtt kevéssel fölé 16-ról egy kipattanót, ám a hazaiaknak is volt egy veszélyes löketük, amely szintén alig ment el a léc fölött. Negyedórával a az első félidő vége előtt Tóth Sándor került helyzetbe, de a kapus megelőzte és mellre fogta a játékszert. A 33. percben jártak, amikor kontrából meglódult a REAC, a DEAC kapusának, Tóth Dánielnek kellett kifutnia és lábbal tisztáznia Skripek elől.

A szünet után Tochukwu keverte meg a házigazdák védelmét, majd 15 méterről centikkel fölé bombázott. Picivel többet birtokolta a labdát a DEAC, ám alapvetően kiegyenlített játék zajlott a gyepen. Kettős cserére szánta el magát egy órányi játék után Urbin Péter – Al-Sheraji már a szünetben beállt –, Kónya és Trencsényi érkezett, ám utóbbi pár perc játék után megsérült, helyére Arjun Wente állt. Negyedórával a vége előtt megszerezték a debreceniek a vezetést. Kónya lövése kipattant a kapusról, érkezett Tóth Sándor és a hálóba passzolt. Rohamozásba kezdett a REAC, de a DEAC ügyesen eldugta a labdát, sőt, kontrából Wente kétszer is betalálhatott volna. A paprikás hangulatú végjátékban Werlét még leküldték a pályáról, a DEAC pedig okos játékkal megszerezte a három pontot.

– Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, ugyanis az első percekben nem koncentráltunk eléggé és gólt kaptunk. Az első félidő ki-ki meccsnek nézett ki, szerencsére a cserék segítségével a magunk javára fordítottuk a találkozót. Külön öröm, hogy a 18 éves játékosunk, Tóth Sándor győztes gólt szerzett. Nem játszunk még maradéktalanul jól, de a csapategységnek nagyon jót tesznek ezek a győzelmek is. Dolgozunk tovább, reméljük, a következő meccsen már a jó játék is megérkezik! – értékelt Urbin Péter vezetőedző.