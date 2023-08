Elkezdődött a szezon a MOL Magyar Kupában is, s rögtön vármegyei rangadót láthattak a Hosszúpályiba kilátogató nézők. A Monostorpályi a DEAC csapatát fogadta. A debreceniek nem a legjobb szájízzel érkezhettek a találkozóra, hiszen az NB III. indulása óta nem sikerült győzelmet szerezniük az első két fordulóban. A hazaiaknál érthetően jókedv uralkodott, sokan emlékezhetnek rá, a tavalyi megye I.-es bajnokcsapatról van szó, a monostoriak szurkolói pedig az „albérletbe” szép számmal elkísérték kedvenceiket.

A kezdés előtt a távolból hatalmas mennydörgéseket lehetett hallani, kérdéses volt, hogy egyáltalán elindul-e a meccs.

A mérkőzés elején ünnepélyes pillanatoknak lehettek szemtanúi a szurkolók, a hazaiak kapusa, Bákonyi vehetett át díjat. A találkozót a fehérben játszó DEAC kezdte hatalmas széllökések közepette. A hazai Monostorpályi fekete trikóban játszott, a meccs elején ismerkedtek egymással az együttesek. Valamivel kezdeményezőbb volt a debreceni együttes, az első lövést Onyebuchi eresztette el, de Bákonyi magabiztosan hárított. A vendéglátók igyekeztek kihasználni Rostás gyorsaságát, hamar szögelthez is jutottak, de nem alakult ki különösebb veszély a kapu előtt. Agresszívan védekeztek Bereczky Bencéék, szemmel láthatóan nem tetszett Urbin Péteréknek ez a stílus. A 6. percben Rostás kapott remek labdát, de nem tudta átvenni azt, így elmaradt az első ziccer. A szél sem segítette a felek dolgát, egy-egy hosszú átadásnál könnyen kiszállt a játékszer a játéktérről. A folytatásban kicsit megpihentek a csapatok, érződött, hogy egyikük sem szeretne felelőtlenül támadni. Onyebuchi a folytatásban is a legaktívabb játékosok közé tartozott, de nem sikerült bevennie Bákonyi kapuját. A 19. percben majdnem sikerült betalálnia a DEAC-nak, de Jankelic kísérletét hatalmas bravúrral védte a monostoriak portása. A fekete mezesek továbbra is masszív védekezésből próbáltak kontrákra játszani. A jelenlévő szurkolók lelkesedését semmi sem törte meg, szüntelen énekeltek kedveceiknek az egyébként rendkívül sportszerű találkozón. Meddő fölényben futballozott a fehér mezes vendég gárda, amelynek az eredménye góllá érett: a 33. percben Herczku Alex bólintott a kapuba (0–1). A bekapott találat megfogta a Monostorpályit, pár pillanattal később megduplázhatta volna előnyét a DEAC, de Onyebuchi 5 méterről fölédurrantott. A 39. percben ismét közel állt a gólszerzéshez a debreceni együttes, de Papp kísérlete a kapufáról jött ki. Fokozódott a cívisvárosiak nyomása, nagyon várhatták Bacsóek a félidőt.

Nem született több gól az első játékrészben, 0–1-el vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

Szorosabb volt

A fordulást követően a nap is kisütött a futballistákra, ezek a körülmények sem segítették a dolgukat. A játék képe nem sokat változott, a DEAC próbálta irányítani a játékot, Bereczky Bence pedig a védelem stabilizálására védőt is cserélt a szünetben. A sportszerű mérkőzés kezdett indulatosabb lenni, a 48. percben egy kiseeb összeakaszkodás után Papp maradt a földön, Rostás pedig sárga lapot kapott az eset után. A vendégek kispadja majdnem felrobbant az ítélet láttán. A hazaiak is próbálták összeszedni magukat, az 55. percben majdnem sikerült is betalálni: Bojti centerezett középre, Rácz Zsolt pedig ziccerben lőtte kapu fölé a labdát. A második félidőben kiegyenlítettebb lett a felek küzdelme, sokkal bátrabban futbalozott a fekete mezes hazai gárda. Tudatos is lehetett a váltás a DEAC részéről, arra is számíthattak, hogy így több területük lesz a támadásokban. A fanatikusok is egyre hangosabbak lettek, nehéz perceket élt át a cívisvárosi csapat. Mindent megpróbáltak Bereczky Bencéék, érezték, lehet még keresnivalójuk a találkozón. Sorra dolgozta ki lehetőségeit a feketében játszó gárda, szöglet után szöglet jött, mindent kiadtak magukból a hazaiak. A 70. percben végül bejött a DEAC taktikája, Onyebuchi tudott belépni a védők mögé, de újfent Bákonyi volt a végállomás. Húsz perccel a vége előtt kicsit mintha megpihentek volna a felek, Lakatos Benjáminéknak tökéletes volt az 1–0 is, de a Monostor fáradhatatlanul kísérletezett tovább. Ahogy közeledtek a lefújáshoz a riválisok, egyre inkább érződött, hogy fáradnak, de az utolsó percekben még mindent beleadtak a hazaiak.

A teljesen kinyíló monostori taktika megbosszulta magát: a 91. percben Horváth duplázta meg a debreceni előnyt, így a DEAC együttese jutott tovább a MOL Magyar Kupa következő fordulójába.

A tények: