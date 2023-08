A hajrában szerzett góllal múlta felül 2–1-re az újpestiek második csapatát a Debreceni Egyetem alakulata a hétvégén a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának harmadik fordulójában. Az első félidőben Olíver Tochukwu szerzett vezetést a házigazda cívisvárosiaknak, amit még a szünet előtt egalizált Mucsányi Márk. A fekete-fehérek nagy erőket mozgósítottak a győzelmet jelentő gól megszerzése érdekében, amelyet a 91. percben Korhut Mihály a hálóba juttatott – emlékeztet a deac.hu. Az ezt megelőző két bajnoki körben nem kapott szerepet, ám a kupában, és most vasárnap már igen, a kapus Tóth Dániel.

– A múlt hét elején már jelezte vezetőedzőnk, Urbin Péter, hogy számítana rám a gólvonalon – mondta Tóth a klubhonlapnak. – Volt egy kisebb vállsérülésem, de a meccs előtti utolsó tréningen megnyugtattam a trénerünket, hogy tudom vállalni a játékot, ezért én állhattam a kapuba – osztotta meg Tóth, aki így értékelte a lilák elleni mérkőzést:

– A fővárosiak is játszós csapatként vannak elkönyvelve, s ez feküdt nekünk. Ennek ellenére sok volt a futballunkban a pontatlanság, ami a nagy meleg számlájára írható. Kívülről talán úgy tűnhetett, fáradtabbak vagyunk a kelleténél, de mi beül éreztük, a hőség okozza számunkra a legfőbb gondot. A siker titka az volt, hogy egy pillanatra sem adtuk fel, küzdöttünk az utolsó percekig, szerencsére sikerült betalálnunk, s ez még édesebbé tette a győzelmet, amire már nagyon ki voltunk éhezve. Szombaton a REAC otthonába látogatunk, s nem téveszt meg bennünket, hogy a rákospaoltaiak nagy pofonba szaladtak bele Kisvárdán. A REAC ellen is a három pont begyűjtése a célunk, bízom benne, hogy meg is tudjuk szerezni – árulta el Tóth Dániel.