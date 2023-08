Egyre szorosabb az együttműködés a DVSC és Desmond Tra játékosügynök között. Ennek keretein belül a DVSC vezető játékosmegfigyelője, Gulácsi Bence az elmúlt egy évben két alkalommal is részt tudott venni Nigériában szervezett scouting programokon – írta a dvsc.hu.

Ezek során több helyi klub mérkőzéseit is meglátogatta, rengeteg egyeztetést folytatott, a DVSC számára legérdekesebb játékosok pedig meghívót kaptak próbajátékra Debrecenbe. A teszteken szereplő játékosok közül a legmeggyőzőbb teljesítményt David Nwachukwu nyújtotta. Olyannyira, hogy a DVSC szerződést kötött a 19 éves tehetséggel. Az Ighalo akadémián nevelkedett játékos ballábas, technikás futballista, elsősorban támadó középpályásként vethető be. David Nwachukwu már csatlakozott a DVSC NB III-as második csapatához, a kis Loki felkészülési mérkőzésein során gólokkal, gólpasszokkal vétette magát észre, de már a felnőtt gárda tréningjén is részt vett. Az együttműködés folytatódik, köszönhetően a vendéglátók kedvességének és a két fél közötti korrekt kapcsolatnak. A DVSC továbbra is több kontinensen figyeli a tehetségeket. Ennek kapcsán még egy nigériai játékos szerződtetése van tervben.