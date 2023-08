Már csak egy nap van hátra a DVSC–Rapid Wien párharc második felvonásáig, s érthető módon hatalmas lázban ég az egész város. Dzsudzsák Balázsék a bécsi odavágón masszívan védekeztek, állták a sarat a Burgstaller vezette támadósor ellen, így az idegenben elért 0–0 bizakodásra adhat okot a magyar futball szerelmeseinek.

A középpálya motorja üzent

Nem túlzás azt állítani, hogy a montenegrói válogatott Sztefan Loncsar érkezése óta meghatározó tagja Szrdjan Blagojevics kezdőcsapatának. Meccsről meccsre robotol a középpályán a Loki 20-as számú futballistája, a szurkolók nagy kedvence is lett időközben. Az Európa Konferencia-Liga harmadik fordulójának visszavágója előtt a fanatikusoknak is üzent a „box to box” labdarúgó. – Mindenkit várunk a csütörtöki meccsre a stadionba a Rapid Wien ellen. Úgy gondolom, együtt meg tudjuk csinálni – a klub által közzétett videóban.

A hangulattal valószínűleg semmi probléma sem lesz, hiszen a klub tájékoztatása szerint keddre már 12 ezer jegy talált gazdára, s ez a szám minden bizonnyal emelkedni fog még a meccs kezdetéig. A DVSC–Rapid Wien összecsapást csütörtökön 21 órakor rendezik, a párharc továbbjutója pedig az olasz Fiorentina ellen mérkőzik meg a csoportkörbe jutásért.