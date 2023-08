Megpróbáltak visszajönni

A lefújás után érthetően bánatos és szomorú volt mindenki, a debreceni játékosokon is látszott, megviselte őket a nagyarányú vereség. A hazaiak közül Dorian Babunszki járt legközelebb a gólhoz, Dzsudzsák Balázs jobb oldali szabadrúgását sodorta a hálóba a 32. percben, de les miatt érvénytelenítette a találatot a játékvezető.

– Ekkora gólkülönbségű vereség után nagyon nehéz bármit is mondani – vallotta be őszintén a Haonnak az északmacedón válogatott támadó.

Sokat hibáztunk már az elejétől fogva, ezeket megbüntették, aminek következtében mi fokozatosan elveszítettük az önbizalmunkat, ők pedig felépítették a magukét.

A második félidőben megpróbáltunk visszajönni a meccsbe, de már nem volt lehetséges, sőt, további gólokat kaptunk. Nem volt meg a megfelelő intenzitás, és ennyi eladott labdával nem lehet mérkőzést nyerni – elemezte.