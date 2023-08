Valószínűleg még sokáig beszédtéma lesz a DVSC drukkerei között a csütörtökön a Rapid Wientől elszenvedett 5–0-s hazai vereség az Európa Konferencia-Liga selejtezőkörében, de az élet nem áll meg, hiszen hétfőn már újra az NB I.-ben kell pályára lépniük Dzsudzsák Balázséknak. Az ellenfél az edzőváltáson átesett – Milos Kruscsics helyett Gerliczki Máté ül a kispadon mostantól – Kisvárda lesz. A szabolcsiaknak felemásan szerepelnek eddig a bajnokságban, hiszen a három forduló alatt már volt részük győzelemben, döntetlenben és vereségben is. Érdekesség, hogy a találkozót eredetileg Kisvárdán játszották volna, de a Várkerti Stadion gyepét bakteriális fertőzés érte, és még nincs megfelelő állapotban, így a Nagyerdőn csapnak össze a felek.

A Vasutas jól kezdte a bajnokságot, hiszen hazai pályán előbb 3–1-re verte a Mezőkövesdet, majd 1–0-ra a Zalaegerszeget (a Paks elleni idegenbeli bajnokit szeptember 27-re halasztották).

Túl sok volt a hiba

Kérdés, az osztrákoktól elszenvedett zakó mennyire viselte meg Szrdjan Blagojevics tanítványait, és vajon ez a pár nap elég volt-e rendet tenni, főleg a fejekben? Erről is faggattuk Bárány Donátot, a Loki saját nevelésű támadóját, aki előtte még visszakanyarodott a csütörtöki mérkőzésre. – Már a legelejétől érződött, hogy fel voltak készülve belőlünk az osztrákok – elevenítette el. – A mi játékunk egyik alapja, hogy mindig kellene olyan szabad embernek lennie a pályán, akikhez lehet passzolni, de sok hiba csúszott a labdakihozatalokba, emiatt sokszor át sem tudtunk lépni a félpályán.

A labdavesztésekből folyamatosan megkontráztak minket, így főleg a mi térfelünkön zajlott a mérkőzés.

Idővel mentálisan is fölénk kerekedtek, ledomináltak minket. Szerintem ha ugyanúgy ki tudtuk volna hozni a labdát, mint az odavágón, akkor lehet, most is visszaálltak volna, mert a letámadásuk nem tudott volna olyan hatékony lenni. Most viszont ez nem sikerült, és bedaráltak minket – ismerte el.

Portálunk arra is kíváncsi volt, a párharc eredményének fényében a támadó szerint van-e ekkora különbség a két gárda között. Bárány Donát elmondta, a Rapid igazolta, hogy nem csak papíron erősebb. – Jobb csapat az osztrák, viszont messze nincs akkora differencia a két együttes között, mint azt a visszavágó eredménye sugallja. Láttuk, mi az a szint, amire nekünk is el kellene jutnunk ahhoz, hogy mondjuk jövőre már egyenlő félként vegyük fel a küzdelmet egy ilyen alakulat ellen – hangsúlyozta a 22 éves játékos, aki a Kisvárda ellen győzelmet remél.

Nem szabad feladni

– Fel kell állni a padlóról! – szögezte le. – Főleg mentálisan lesz nehéz, de véghez kell vinnünk, mert ezzel tudnánk javítani valamelyest. A várdaiaknál új edző lesz, de biztos vagyok benne, a szakmai stáb így is kellően felkészül belőlük.

Akárhogy is, de le kell győznünk őket, mert jót tenne a lelkeknek a siker.

Egy rosszul alakult meccs miatt nem kell feladnunk a filozófiánkat, ugyanazt szeretnénk továbbra is játszani, amit eddig, és bízunk benne, eredményesebben tesszük, mint múlt csütörtökön – nyilatkozta Bárány Donát.

A DVSC–Kisvárda bajnoki mérkőzést hétfőn 20.15-től (tv: Duna World/M4 Sport+) rendezik a Nagyerdei Stadionban.