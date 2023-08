A nyár folyamán Paksról szerződtette Deon Edwint a DEAC kosárcsapata, a légiós nemrégiben megérkezett a Hajdúságba és csatlakozott Andjelko Mandics legénységéhez. A Virgin-szigeteki irányítót a klub honlapján faggatták ki.

Az Atomerőmű SE gárdájánál egyénileg nagyszerű szezont tudhat maga mögött, ám klubszinten feltehetőleg akad némi hiányérzete – a hihetetlenül izgalmasan alakuló alapszakasz utolsó körében, ha közvetve is, de pont a DEAC „golyózta ki” a paksiakat a rájátszásból.

– A statisztikai mutatóim valóban nem néztek ki rosszul, de én egy olyan típusú játékos vagyok, aki a saját teljesítményét a csapata eredményességének fényében értékeli.

Tény, hogy csalódás volt kicsúszni a legjobb nyolc közül, pláne így, de teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy elképesztő balszerencsés sérüléshullám sújtott bennünket, elvétve tudtunk a legerősebb összeállításunkban harcba szállni. A DEAC-cal kapcsolatban az utolsó fordulónál fájóbb emlék, hogy oda-vissza vereséget szenvedtünk, ami ugye aztán meg is bosszulta magát. De ez a múlt, a paksiaknak persze sok sikert kívánok a továbbiakra, de én már kizárólag az új kihívásokra koncentrálok.

Ha a hírek igazak, Edwinnek több neves kérője is akadt, ő mégis a DEAC-ot választotta. – Az együttes játékstílusa tavaly is tetszett; támadásban kiválóan teremtettek üres helyzeteket dobóik számára, míg a védőtérfélen rendkívül fizikálisan léptek fel. A megkeresést követően arra gondoltam, hogy beleillenék Andjelko Mandics rendszerébe. Emellett a tárgyalások során a vezetőség és a szakmai stáb is imponáló terveket vázolt fel számomra. Mivel elképzeléseik egyeztek az enyémekkel, könnyedén hoztam meg a döntést. Családias a hangulat, érződik, hogy mindenki ugyanabban a csónakban evez a játékosoktól az edzőkön át a csapat mellett dolgozókig, ami kulcsfontosságú lehet a jó szerepléshez. Barátságos fogadtatásban volt részem, kellemesen teltek az első napjaim. A pozitív légkör és a körülmények adottak, nincs más hátra, mint fejest ugrani a munkába – fogalmazott.

Várja a rajtot

Deon Edwin azt is elmondta, mi a véleménye új csapatának keretéről, és hogy mit vár az előttük álló szezontól. – A csapatunk egy izgalmas keveréke a bizonyítani vágyó fiataloknak, akik éhesek a sikerre, illetve a rutin képviselőinek, akik tapasztalatukból adódóan ismerik az odavezető utat.