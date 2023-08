A hétfői Kisvárda elleni győzelem után vasárnap ismét pályára lépett a DVSC a labdarúgó OTP Bank Ligában. Ezúttal a budapesti MTK látogatott a Nagyerdei Stadionba a 15 óra 30 perckor kezdődő találkozón. Óriási hőség fogadta a csapatokat, s több érdekességet is tartogatott az összecsapás. Elsőként, a Loki zsinórban a negyedik meccsét játszotta hazai közönség előtt az NB I. idei kiírásában, másodszor a keretbe sem nevezték a tavalyi szezon házi gólkirályát, Dorian Babunszkit. További fejtörésre adhatott okot, hogy az észak-macedón csatár huszonhármas számú meze már a fiatal Czibla Flórián hátán feszített (hogy ennek mi lehet az oka, arról itt írtunk bővebben). Ennek ellenére pozitív volt a légkör a kezdés előtt, de sajnos a nézőszámra is rányomta a bélyegét a sivatagi időjárás: pár perccel a kezdő sípszót megelőzően mintegy 2 ezren lehettek a komplexumban. A találkozó gyászszünettel kezdődött, Benkő László emléke előtt tisztelegtek a kilátogatók.

Rosszul kezdődött

A meccset a fehér mezes MTK kezdte, a hazaiak felállása érdekes volt, hiszen az eredetileg jobbhátvéd Kusnyírra a bal oldalon számított Szrdjan Blagojevics vezetőedző, így a középpálya közepére visszatért a Loncsar–Manrique páros. A vélhetően távozó Dorian Babunszki helyett pedig a közönségkedvenc, Bárány Donát kezdett. Az első percekben úgy tűnt, a felek igyekeznek alkalmazkodni a hőséghez, valamelyest a Vasutas tűnt kezdeményezőbbnek.

A kezdeti tapogatózást követően Bárány Donát lépett ki a védők közül, majd eltolta Demjén mellett a labdát, végül ajtó–ablak ziccerben megszerezte a vezetést a 7. percben (1–0).

Hamar jött azonban a válasz, egy szöglet utáni kavarodást követően Bobál Dávid volt a leggyorsabb, s ki is egyenlítette az állást a 10. minutumban (1–1). A bekapott gól megzavarta a Vasutast, középpályán vesztett labdát a hajdúsági csapat, Németh Bognárt ugratta ki, aki a hosszú sarokba tüzelt a 13. percben (1–2). Bárány Donát előtt is ott volt a lehetőség a duplázásra, de nem talált újra a kapuba, rendesen faragták őt a fővárosiak. A félidő derekán pontrúgásból veszélyeztetett a DVSC, Bárány centikkel maradt le a labdáról.

Forrás: Czinege Melinda

Talán a legjobbkor jött az ivószünet a debreceniek számára, energikusabban is tért vissza a pályára a Loki. Előbb Loncsar, majd Domingues próbálkozott, de mindkét kísérlet fölé szállt. Tíz perccel az első játékrész vége előtt meddő volt a piros mezesek fölénye, Németh Krisztiánék láthatóan kontrákra rendezkedtek be. A hazai B közép egy pillanatra sem csüggedt, folyamatosan biztatták Dzsudzsák Balázsékat. A 38. percben Megyeri Balázsnak kellett megmutatnia klasszisát, Németh Krisztián vezette rá egy az egyben a játékszert, de a Loki 16-os számú kapusa hárítani tudott. Pár pillanattal később jött a füttyszó a lelátóról, kellemetlen percek voltak ezek cívisvárosi szempontból. Így is akadt lehetősége Kiziridisznek, de mielőtt lövéshez jutott volna, felszabadítottak a budapestiek.

Több gól azonban nem született az első félidőben, 1–2-re az MTK vezetett a szünetben.

Fájó vereség lett

A félidőben kettőt változtatott Szrdjan Blagojevics: Baranyai és Kiziridisz jött le, a pályán Bévárdi és Bódi folytatta. Némi szerkezeti átalakítást is követeltek a változtatások, Bévárdi lett a balhátvéd, Kusnyír a jobb bekk, míg Domingues a jobb-, Bódi a balszélső. A második félidő elején teljesen visszahúzódott az MTK, a Loki diktálta az iramot. Az 51. percben Bévárdi tekert középre, Bárány csúsztatott, ám Demjén hatalmasat védett. A vendégek apróbb faultokkal próbálták tördelni a játékot, a Vasutas pedig folyamatosan szabadrúgásokat végezhetett el.

Egyre inkább az lehetett az ember érzése, érik a DVSC egyenlítő találata. A fővárosiak is érezhették ezt, hiszen már az 54. percben elkezdték húzni az időt.

Az MTK trénere, Horváth Dávid is érezhette a veszélyt, kettőt változtatott ő is az első negyedórában. Próbálkozott becsülettel a hajdúsági együttes, de valahogy a gól nem akart összejönni. A szurkolók foyamatosan biztatták a piros mezeseket, rajtuk nem múlott semmi. Sokkal frissebbnek tűnt a vendég együttes, a kontráik pedig mindig veszélyt jelentettek Megyeri Balázs kapujára. A 62. percben azonban jött az újabb pofon: Németh Krisztián brusztolt ki magának egy helyzetet, elvitte a kapus mellett a labdát, majd megduplázta az MTK előnyét. A találatot még vizsgálták a videószobában, de nem érvénytelenítették, így szinte megoldhatatlan helyzetbe került a cívisvárosi alakulat (1–3).

Forrás: Czinege Melinda

Huszonöt minutummal a rendes játékidő vége előtt elég rosszul nézett ki a Debrecen helyzete, de Dzsudzsák Balázsék becsülettel próbálkoztak tovább. Valami jól láthatóan nem működött a hazaiaknál, de a fanatikusok mindvégig a csapat mellett voltak. Az utolsó 20 percre fordulva a vendégek trénere próbált erősíteni a védelmen, s a gólt szerző exdebreceni Németh Krisztiánt is lecserélte. A Loki vezetőedzője is mindent megpróbált: a védekező középpályás Sztefan Loncsart a szélső, Szécsi Márk váltotta. Érthetően az eredmény megfelelt a budapestieknek, még inkább védekeztek, a hazaiak pedig fáradhatatlanul ostromolták Demjén Patrik kapuját, ám az nem igazán forgott veszélyben. Szrdjan Blagojevics is próbálta feltüzelni övéit, egy találattal minden megváltozhatott volna. Sok hiba csúszott a játékba, az MTK pedig ahogy csak tudta, húzta az időt. A publikum sem fütyülte a vendégeket, mintha ők is beletörődtek volna a vereség gondolatába.

Hiányzott az átütőerő a DVSC-ből, ám az akaratra ezúttal sem lehetett panasz. Több találat nem született az összecsapáson, az MTK 3–1-re győzött Debrecenben.