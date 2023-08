Az utolsó 20 percre fordulva nem adta fel a Lokomotív, Szrdjan Blagojevics is megpróbált belenyúni a meccsbe, s a csereként beküldött Domingues egyéni alakítását követően Dzsudzsák Balázs szépített. A 88. percben emberelőnybe is került a cívisvárosi gárda, de a hosszabbítást nem lehetett elkerülni. A túlórában szinte egykapuzott a hazai csapat, de nem sikerült újabb találatot szerezni, következhettek a tizenegyesek és Megyeri Balázs parádéja: A DVSC nem hibázott a büntetőrúgásoknál, a hajdúsági kapus kettőt is védett, így a Loki 3–1-re megnyerte a szétlövést, s továbbjutott a harmadik fordulóba.

A DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a lefújást követően a Haonnak elmondta, tudta, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk, de a legfontosabb a továbbjutás. – Nagyon hosszú volt a mérkőzés, s nem csupán a játékidőre gondolok. Rengeteg olyan tényező volt, ami befolyásolta a meccset. Az első 15 percben jól játszottunk, mi diktáltuk az iramot, és folyamatosan azon dolgoztunk, hogy betaláljunk. Megpróbáltuk beszorítani őket, hasonlóan a Mezőkövesd elleni meccshez képest. Voltak olyan helyzeteink, amikből be tudtunk volna találni. Ezt követően valami megváltozott, ők kezdtek el nyomni, mi pedig sok hibát vétettünk, amelyeknek köszönhetően fáradtunk is. A játék képe teljesen megváltozott, a lecsorgó labdákat rendre az örmények gyűjtötték be. Amikor bekaptuk az első gólt, nagyon rossz volt, megfogott minket. A félidőben 0-1-el vonultunk az öltözőbe, ahol azt mondtam a srácoknak, hogy maradjunk koncentráltak, és tegyünk meg mindent a továbbjutásért. A fordulást követően pedig a második találatukat is megszerezték, borzasztó érzés volt. Természetesen nem ez volt a legjobb meccsünk, lehettünk volna jobbak is.

Dzsudzsák találata életben tartott bennünket, ők pedig egy piros lapot is összeszedtek. Ezt követően egy másik meccs kezdődött. Taktikailag is változtattunk, Balázst kiküldtük a jobb oldalra, Bódit pedig a balra, hogy ellentétes lábbal több beadás érkezzen a tizenhatoson belülre, ebből voltak jó pillanataink. Mit is mondhatnék? Boldog vagyok a továbbjutást illetően, immár a Rapid Wienre koncentrálunk, de sokkal jobb teljesítményre lesz szükségünk.

Mindent egybevetve gratulálok a játékosaimnak, nem adták fel. Hét játékos játszott hétfőn a Mezőkövesd ellen, most pedig 120 percet, nem érheti őket kritika. A legnagyobb tanulság, hogy magasabb szinten muszáj fenntartani az intenzív játékot, a helyzeteinket pedig könyörtelenül értékesíteni kell. Folyamatosan koncentrálnunk kell, és a legjobbunkat nyújtani – fogalmazott a szakember.

Fáradhatatlan volt

Az egész mérkőzés lüktető iramban telt, a cívisvárosiak jobbekje, Kusnyír Erik fáradhatatlanul robotolt az egész találkozón. Annak tükrében, hogy a fiatal hátvéd hét nap alatt a harmadik meccsét játszotta végig, különösen megsüvegelendő a teljesítménye. Kusnyír a lefújást követően portálunknak értékelte a párharcot. – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, jól kezdtünk, de nem találtuk a saját játékunkat. A kulcspasszok hiányoztak, s nem igazán tudtunk a kapu elé kerülni.

Hiába volt sok momentumunk, a kapu előtti gyilkos ösztön mintha nem lett volna meg bennünk. Szerintem mindenki látta, hogy a piros lap után más arcát mutatta a csapat, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Dodó és Mance előtt is akadtak lehetőségek, de ez egy olyan típusú meccs volt, hogyha reggelig játszunk sem szerzünk újabb gólt.

Úgy tűnt, az örmények mindenféleképpen tizenegyespárbajt szeretnének, végül mi jöttünk ki belőle jobban. Nehéz volt, hogy hét nap alatt már a harmadik meccsünket vívtuk, de a legfontosabb az volt, hogy továbbjussunk, és tudjunk regenerálódni. A szurkolóknak hatalmas köszönet, fantasztikusak voltak ma is – mondta a futballista.